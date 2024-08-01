ТАСС: появился первый погибший во время обрушения дома в Нижнем Тагиле

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Стало известно о первом погибшем во время взрыва Фото:

Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Информацию сообщает агентство ТАСС.

«Один человек погиб, еще восемь под завалами после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. При этом в свердловском СУ СК информацию опровергают.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительная причина — взрыв бытового газа. На месте работает руководство региона и силовых структур. Подробнее о трагедии — в трансляции URA.RU.

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Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Информацию сообщает агентство ТАСС. «Один человек погиб, еще восемь под завалами после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. При этом в свердловском СУ СК информацию опровергают. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительная причина — взрыв бытового газа. На месте работает руководство региона и силовых структур. Подробнее о трагедии — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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