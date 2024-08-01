ТАСС: появился первый погибший во время обрушения дома в Нижнем Тагиле

Стало известно о первом погибшем во время взрыва
Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Информацию сообщает агентство ТАСС.
«Один человек погиб, еще восемь под завалами после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. При этом в свердловском СУ СК информацию опровергают.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительная причина — взрыв бытового газа. На месте работает руководство региона и силовых структур. Подробнее о трагедии — в трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!