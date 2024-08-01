Происшествия ТАСС: появился первый погибший во время обрушения дома в Нижнем Тагиле 01 августа 2024 в 15:54 Размер текста - 17 + Стало известно о первом погибшем во время взрыва Фото: Нилов Артем © URA.RU Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Информацию сообщает агентство ТАСС. «Один человек погиб, еще восемь под завалами после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. При этом в свердловском СУ СК информацию опровергают. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительная причина — взрыв бытового газа. На месте работает руководство региона и силовых структур. Подробнее о трагедии — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Информацию сообщает агентство ТАСС. «Один человек погиб, еще восемь под завалами после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. При этом в свердловском СУ СК информацию опровергают. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительная причина — взрыв бытового газа. На месте работает руководство региона и силовых структур. Подробнее о трагедии — в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям