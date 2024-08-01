Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, штаб мчс, экстренные службы, ликвидация последствий, сибирская 81
На месте дежурит реанимация Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели достали ребенка. Несовершеннолетний чудом остался жив. Видео спасения опубликовал telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребенка. Всего пострадали 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает ведомство.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели достали ребенка. Несовершеннолетний чудом остался жив. Видео спасения опубликовал telegram-канал МЧС России. «Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребенка. Всего пострадали 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает ведомство. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...