Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели достали ребенка. Несовершеннолетний чудом остался жив. Видео спасения опубликовал telegram-канал МЧС России.
«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребенка. Всего пострадали 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает ведомство.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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