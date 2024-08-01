Происшествия Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка. Видео 01 августа 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + На месте дежурит реанимация Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели достали ребенка. Несовершеннолетний чудом остался жив. Видео спасения опубликовал telegram-канал МЧС России. «Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребенка. Всего пострадали 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает ведомство. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели достали ребенка. Несовершеннолетний чудом остался жив. Видео спасения опубликовал telegram-канал МЧС России. «Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребенка. Всего пострадали 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает ведомство. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям