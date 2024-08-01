В доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв бытового газа и разрушенными оказались два подъезда, произошло новое обрушение. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Произошло еще одно обрушение: упала крыша», — поделился журналист. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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