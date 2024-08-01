МЧС России: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Часом ранее был спасен ребенок Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Сотрудниками МЧС России был спасен еще один человек из-под завалов. Общее количество пострадавших достигло десяти человек, среди которых пять детей. Об этом сообщает МЧС России.

«Из-под завалов спасли еще одного человека. Всего пострадали 10 человек, из них 5 детей. К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются. Часом ранее спасен ребенок», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Сотрудниками МЧС России был спасен еще один человек из-под завалов. Общее количество пострадавших достигло десяти человек, среди которых пять детей. Об этом сообщает МЧС России. «Из-под завалов спасли еще одного человека. Всего пострадали 10 человек, из них 5 детей. К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются. Часом ранее спасен ребенок», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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