МЧС России: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека

Сотрудниками МЧС России был спасен еще один человек из-под завалов. Общее количество пострадавших достигло десяти человек, среди которых пять детей. Об этом сообщает МЧС России.
«Из-под завалов спасли еще одного человека. Всего пострадали 10 человек, из них 5 детей. К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются. Часом ранее спасен ребенок», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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