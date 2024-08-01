Происшествия МЧС России: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека 01 августа 2024 в 16:13 Размер текста - 17 + Часом ранее был спасен ребенок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Сотрудниками МЧС России был спасен еще один человек из-под завалов. Общее количество пострадавших достигло десяти человек, среди которых пять детей. Об этом сообщает МЧС России. «Из-под завалов спасли еще одного человека. Всего пострадали 10 человек, из них 5 детей. К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются. Часом ранее спасен ребенок», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудниками МЧС России был спасен еще один человек из-под завалов. Общее количество пострадавших достигло десяти человек, среди которых пять детей. Об этом сообщает МЧС России. «Из-под завалов спасли еще одного человека. Всего пострадали 10 человек, из них 5 детей. К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются. Часом ранее спасен ребенок», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям