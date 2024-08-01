Челябинские работодатели определились с мерами поддержки кадров при покупке жилья

Челябинские работодатели стали чаще платить ипотеку вместе с сотрудниками

02 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Компании стали чаще помогать челябинцам с улучшением жилищных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске работодатели сформировали перечень мер поддержки персонала при покупке жилья. Как 2 августа сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», самым распространенным инструментом стали компенсации части процентной ставки по ипотеке. На это указал проведенный опрос. «Среди мер поддержки от работодателей чаще всего упоминались беспроцентные или низкопроцентные займы на жилье, компенсация части процентов по ипотеке, помощь в сборе документов. Также компании создают льготные условия ипотеки для отдельных категорий сотрудников, проводят консультации по выбору жилья, дают субсидии на первоначальный взнос, развивают внутренние программы кредитования и обучают финансовой грамотности», — рассказали URA.RU в «Авито Работа». Исследование, проведенное совместно с «Авито Недвижимость», показало, что 42% опрошенных уже имели опыт оформления ипотеки. Еще четверть горожан рассматривает такую возможность в настоящее время. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил за год 58-процентный рост числа объявлений о поиске кадров, где упоминаются льготы и бонусы. Эксперт спрогнозировал продолжение тренда. Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» платформы Артур Ахметов добавил, что помощь с улучшением жилищных условий со стороны работодателей обрела большее значение при отмене массовой льготной ипотеки и изменении условий по адресным программам. Согласно опросу, большинство челябинцев готовы платить за ипотеку от 20 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц, а представители автомобильного бизнеса, маркетинга, IT и онлайн-торговли готовы платить значительно больше — 51—79 тысяч рублей. Также исследование показало, что 51% челябинцев имеют право на льготную ипотеку, из которых 39% планируют ей воспользоваться, особенно молодежь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске работодатели сформировали перечень мер поддержки персонала при покупке жилья. Как 2 августа сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», самым распространенным инструментом стали компенсации части процентной ставки по ипотеке. На это указал проведенный опрос. «Среди мер поддержки от работодателей чаще всего упоминались беспроцентные или низкопроцентные займы на жилье, компенсация части процентов по ипотеке, помощь в сборе документов. Также компании создают льготные условия ипотеки для отдельных категорий сотрудников, проводят консультации по выбору жилья, дают субсидии на первоначальный взнос, развивают внутренние программы кредитования и обучают финансовой грамотности», — рассказали URA.RU в «Авито Работа». Исследование, проведенное совместно с «Авито Недвижимость», показало, что 42% опрошенных уже имели опыт оформления ипотеки. Еще четверть горожан рассматривает такую возможность в настоящее время. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил за год 58-процентный рост числа объявлений о поиске кадров, где упоминаются льготы и бонусы. Эксперт спрогнозировал продолжение тренда. Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» платформы Артур Ахметов добавил, что помощь с улучшением жилищных условий со стороны работодателей обрела большее значение при отмене массовой льготной ипотеки и изменении условий по адресным программам. Согласно опросу, большинство челябинцев готовы платить за ипотеку от 20 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц, а представители автомобильного бизнеса, маркетинга, IT и онлайн-торговли готовы платить значительно больше — 51—79 тысяч рублей. Также исследование показало, что 51% челябинцев имеют право на льготную ипотеку, из которых 39% планируют ей воспользоваться, особенно молодежь.