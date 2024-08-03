Ученые предсказали глобальную климатическую катастрофу к 2050 году

CNN: система течений Атлантического океана находится под угрозой разрушения

03 августа 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Ученые отметили, что АМЦ может находиться на пути к краху и разрушению, передает CNN Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Ключевая система течений Атлантического океана, влияющая на погодные условия по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов. Такое событие может привести к глобальной климатической катастрофе к 2050 году, сообщили ученые. «Жизненно важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов. Это станет катастрофой планетарного масштаба, которая изменит погоду и климат», — сообщают ученые со ссылкой на последние исследования. Их цитирует CNN . Результаты исследований показывают, что к 2050 году вероятность краха весьма высока. «Это действительно вызывает беспокойство», — сказал Рене ван Вестен, исследователь морской и атмосферной среды из Утрехтского университета в Нидерландах и соавтор исследования. Он отметил, что основная причина краха будет связана с антропологическим воздействием на климат. Из-за чего может появиться больше волн, засух и наводнений. По его словам, есть вероятность, что AMЦ (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) может также разрушиться и стать причиной искаженности климата. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что мегаливни, грозы, смерчи и ураганы станут частью жизни россиян в ближайшие годы. Он отметил, что это связано с глобальными изменениями климата антропогенного происхождения. Поэтому принимаются меры для уменьшения влияния человека на климат, в частности, за счет сокращения техногенных выбросов в атмосферу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевая система течений Атлантического океана, влияющая на погодные условия по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов. Такое событие может привести к глобальной климатической катастрофе к 2050 году, сообщили ученые. «Жизненно важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду по всему миру, может разрушиться уже к концу 2030-х годов. Это станет катастрофой планетарного масштаба, которая изменит погоду и климат», — сообщают ученые со ссылкой на последние исследования. Их цитирует CNN. Результаты исследований показывают, что к 2050 году вероятность краха весьма высока. «Это действительно вызывает беспокойство», — сказал Рене ван Вестен, исследователь морской и атмосферной среды из Утрехтского университета в Нидерландах и соавтор исследования. Он отметил, что основная причина краха будет связана с антропологическим воздействием на климат. Из-за чего может появиться больше волн, засух и наводнений. По его словам, есть вероятность, что AMЦ (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) может также разрушиться и стать причиной искаженности климата. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что мегаливни, грозы, смерчи и ураганы станут частью жизни россиян в ближайшие годы. Он отметил, что это связано с глобальными изменениями климата антропогенного происхождения. Поэтому принимаются меры для уменьшения влияния человека на климат, в частности, за счет сокращения техногенных выбросов в атмосферу.