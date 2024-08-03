Активисты добились внимания Бастрыкина к драке мигранта со свердловским водителем

Активисты из «Русской Общины» привлекли внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина к драке мигранта с водителем служебного автобуса Ozon в Екатеринбурге. Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело, пишет пресс-служба ведомства.
«Водитель отвозил работников с района „Химмаш“ в распределительный центр маркетплэйса. На конечной остановке все пассажиры вышли, кроме одного. Это был приезжий из Центральной Азии, который начал кричать матом на водителя, предъявляя за ожидание посадки в автобус», — передавал telegram-канал «Русской общины». По их словам, иностранный специалист был уверен, что ему и его «братьям» в порядке исключения обязаны были открыть двери автобуса за 20 минут до посадки. Ему было предложено выйти, но он отказался. Там же эмигрант напал на водителя и начал избивать, в результате чего чуть не произошла авария двух автобусов. Общественники сообщали, что Ozon не хотел выдавать зачинщика силовым структурам.
СК России по Свердловской области уже организовал проверку по этому делу. Поручение было отдано и. о. руководителя свердловского отдела Константину Мирошниченко.
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