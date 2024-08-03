Пермяк, избивший мужчину до смерти, предстанет перед судом

04 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Пермяк предстанет перед судом за рецидив преступления Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми мужчина предстанет перед судом за то, что избил до смерти хозяина квартиры. Ранее он уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В Кировском районе Перми местный житель предстанет перед судом за совершение преступлений против личности. Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по статьям „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“ и „Нанесение побоев лицом, имеющим судимость“», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что днем 6 мая 2024 года ранее судимый пермяк пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. Во время ссоры он избил владельца квартиры, в результате чего тот скончался на следующий день. Знакомому потерпевшего тоже были нанесены травмы, но они не причинили вреда здоровью. На данный момент уголовное дело передано в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми мужчина предстанет перед судом за то, что избил до смерти хозяина квартиры. Ранее он уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В Кировском районе Перми местный житель предстанет перед судом за совершение преступлений против личности. Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по статьям „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“ и „Нанесение побоев лицом, имеющим судимость“», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что днем 6 мая 2024 года ранее судимый пермяк пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. Во время ссоры он избил владельца квартиры, в результате чего тот скончался на следующий день. Знакомому потерпевшего тоже были нанесены травмы, но они не причинили вреда здоровью. На данный момент уголовное дело передано в суд.