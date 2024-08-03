03 августа 2024
02 августа 2024

Пермяк, избивший мужчину до смерти, предстанет перед судом

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Пермяк предстанет перед судом за рецидив преступления Фото:

В Перми мужчина предстанет перед судом за то, что избил до смерти хозяина квартиры. Ранее он уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В Кировском районе Перми местный житель предстанет перед судом за совершение преступлений против личности. Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по статьям „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“ и „Нанесение побоев лицом, имеющим судимость“», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что днем 6 мая 2024 года ранее судимый пермяк пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. Во время ссоры он избил владельца квартиры, в результате чего тот скончался на следующий день. Знакомому потерпевшего тоже были нанесены травмы, но они не причинили вреда здоровью. На данный момент уголовное дело передано в суд.

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В Перми мужчина предстанет перед судом за то, что избил до смерти хозяина квартиры. Ранее он уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В Кировском районе Перми местный житель предстанет перед судом за совершение преступлений против личности. Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по статьям „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“ и „Нанесение побоев лицом, имеющим судимость“», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что днем 6 мая 2024 года ранее судимый пермяк пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. Во время ссоры он избил владельца квартиры, в результате чего тот скончался на следующий день. Знакомому потерпевшего тоже были нанесены травмы, но они не причинили вреда здоровью. На данный момент уголовное дело передано в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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