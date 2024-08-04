В Екатеринбурге появилась первая жертва смертельно ядовитого гриба

В Екатеринбурге с начала июля зафиксировали одно смертельное отравление грибом — бледной поганкой. Женщина погибла порядка двух недель назад, рассказали URA.RU в пресс-службе областной клинической психиатрической больницы.
"С начала июля 2024 года три человека отравились грибами. Один из них погиб. В двух случаях травились бледными поганками, а в третьем не установлен гриб, но точно не поганка", — пояснили в учреждении.
Первый смертельный случай настал из-за отравления поганкой. Известно, что жертвой стала женщина.
Первым ядовитым грибом весной стал строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу.
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