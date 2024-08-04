04 августа 2024

В Екатеринбурге появилась первая жертва смертельно ядовитого гриба

Екатеринбурженка скончалась, отравившись бледной поганкой
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала июля грибами отравились три человека
С начала июля грибами отравились три человека Фото:

В Екатеринбурге с начала июля зафиксировали одно смертельное отравление грибом — бледной поганкой. Женщина погибла порядка двух недель назад, рассказали URA.RU в пресс-службе областной клинической психиатрической больницы.

"С начала июля 2024 года три человека отравились грибами. Один из них погиб. В двух случаях травились бледными поганками, а в третьем не установлен гриб, но точно не поганка", — пояснили в учреждении.

Первый смертельный случай настал из-за отравления поганкой. Известно, что жертвой стала женщина.

Первым ядовитым грибом весной стал строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу.

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В Екатеринбурге с начала июля зафиксировали одно смертельное отравление грибом — бледной поганкой. Женщина погибла порядка двух недель назад, рассказали URA.RU в пресс-службе областной клинической психиатрической больницы. "С начала июля 2024 года три человека отравились грибами. Один из них погиб. В двух случаях травились бледными поганками, а в третьем не установлен гриб, но точно не поганка", — пояснили в учреждении. Первый смертельный случай настал из-за отравления поганкой. Известно, что жертвой стала женщина. Первым ядовитым грибом весной стал строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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