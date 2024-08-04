В Екатеринбурге мигрант, играя с ребенком, напоролся на нож и умер

05 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, произошел несчастный случай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге гражданин Таджикистана, играя с маленьким племянником, наступил на мяч, поскользнулся и напоролся на нож. Семья вызвала скорую, но мужчину спасти не смогли. Подробности URA.RU рассказал источник. «21-летний мужчина играл с трехлетним племянником на кухне съемной квартиры на улице Бакинских Комиссаров. Во время игры он наступил на мяч и упал на стул, на котором лежал нож. Парень получил колото-резаную рану в живот и к приезду скорой находился в крайне тяжелом состоянии. Была вызвана реанимационная бригада, но во время оказания помощи пациент скончался», — рассказал собеседник агентства. Кроме молодого человека, в квартире в момент несчастного случая находились его отец, мать, две сестры и племянник. На территории России все пребывают законно — с целью работы. Соседи охарактеризовали их как спокойную семью, где не было конфликтов. В ночь трагедии также никто не слышал криков или звуков борьбы. С места трагедии силовики изъяли пять ножей, фрагменты ткани, пропитанной кровью, телефон и другие улики. По факту смерти гражданина Таджикистана проводится проверка. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге гражданин Таджикистана, играя с маленьким племянником, наступил на мяч, поскользнулся и напоролся на нож. Семья вызвала скорую, но мужчину спасти не смогли. Подробности URA.RU рассказал источник. «21-летний мужчина играл с трехлетним племянником на кухне съемной квартиры на улице Бакинских Комиссаров. Во время игры он наступил на мяч и упал на стул, на котором лежал нож. Парень получил колото-резаную рану в живот и к приезду скорой находился в крайне тяжелом состоянии. Была вызвана реанимационная бригада, но во время оказания помощи пациент скончался», — рассказал собеседник агентства. Кроме молодого человека, в квартире в момент несчастного случая находились его отец, мать, две сестры и племянник. На территории России все пребывают законно — с целью работы. Соседи охарактеризовали их как спокойную семью, где не было конфликтов. В ночь трагедии также никто не слышал криков или звуков борьбы. С места трагедии силовики изъяли пять ножей, фрагменты ткани, пропитанной кровью, телефон и другие улики. По факту смерти гражданина Таджикистана проводится проверка. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.