04 августа 2024

В Екатеринбурге мигрант, играя с ребенком, напоролся на нож и умер

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, произошел несчастный случай Фото:

В Екатеринбурге гражданин Таджикистана, играя с маленьким племянником, наступил на мяч, поскользнулся и напоролся на нож. Семья вызвала скорую, но мужчину спасти не смогли. Подробности URA.RU рассказал источник.

«21-летний мужчина играл с трехлетним племянником на кухне съемной квартиры на улице Бакинских Комиссаров. Во время игры он наступил на мяч и упал на стул, на котором лежал нож. Парень получил колото-резаную рану в живот и к приезду скорой находился в крайне тяжелом состоянии. Была вызвана реанимационная бригада, но во время оказания помощи пациент скончался», — рассказал собеседник агентства.

Кроме молодого человека, в квартире в момент несчастного случая находились его отец, мать, две сестры и племянник. На территории России все пребывают законно — с целью работы. Соседи охарактеризовали их как спокойную семью, где не было конфликтов. В ночь трагедии также никто не слышал криков или звуков борьбы.

С места трагедии силовики изъяли пять ножей, фрагменты ткани, пропитанной кровью, телефон и другие улики. По факту смерти гражданина Таджикистана проводится проверка. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге гражданин Таджикистана, играя с маленьким племянником, наступил на мяч, поскользнулся и напоролся на нож. Семья вызвала скорую, но мужчину спасти не смогли. Подробности URA.RU рассказал источник. «21-летний мужчина играл с трехлетним племянником на кухне съемной квартиры на улице Бакинских Комиссаров. Во время игры он наступил на мяч и упал на стул, на котором лежал нож. Парень получил колото-резаную рану в живот и к приезду скорой находился в крайне тяжелом состоянии. Была вызвана реанимационная бригада, но во время оказания помощи пациент скончался», — рассказал собеседник агентства. Кроме молодого человека, в квартире в момент несчастного случая находились его отец, мать, две сестры и племянник. На территории России все пребывают законно — с целью работы. Соседи охарактеризовали их как спокойную семью, где не было конфликтов. В ночь трагедии также никто не слышал криков или звуков борьбы. С места трагедии силовики изъяли пять ножей, фрагменты ткани, пропитанной кровью, телефон и другие улики. По факту смерти гражданина Таджикистана проводится проверка. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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