Пермь вошла в тройку лидеров самых экологичных мегаполисов

В Перми наиболее удобно вести экологичный образ жизни
Пермь заняла третье место в рейтинге экологичных мегаполисов. Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Российского университета дружбы народов (РУДН).
«На первом месте расположился Санкт-Петербург, затем Москва. Замыкает тройку лидеров Пермь», — сообщили в пресс-службе 2ГИС.
Данные рейтинга показывают в каком из городов страны наиболее удобно вести экологичный образ жизни. Респонденты оценивали города по 31 критерию, среди которых самочувствие горожан, экопрактики, доступность воды, парков, общественного транспорта и велосипедов.
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