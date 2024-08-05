Пермь вошла в тройку лидеров самых экологичных мегаполисов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний звонок, 24.05.2024. Пермь, фонари, газон, последний звонок, трава, подростки, парк, выпускники , школьники, отдых, выпускной, весна, администрация перми, администрация пермского края, памятник героям фронта и тыла, монумент героям фронта и тыла
В Перми наиболее удобно вести экологичный образ жизни Фото:

Пермь заняла третье место в рейтинге экологичных мегаполисов. Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Российского университета дружбы народов (РУДН).

«На первом месте расположился Санкт-Петербург, затем Москва. Замыкает тройку лидеров Пермь», — сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Данные рейтинга показывают в каком из городов страны наиболее удобно вести экологичный образ жизни. Респонденты оценивали города по 31 критерию, среди которых самочувствие горожан, экопрактики, доступность воды, парков, общественного транспорта и велосипедов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь заняла третье место в рейтинге экологичных мегаполисов. Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Российского университета дружбы народов (РУДН). «На первом месте расположился Санкт-Петербург, затем Москва. Замыкает тройку лидеров Пермь», — сообщили в пресс-службе 2ГИС. Данные рейтинга показывают в каком из городов страны наиболее удобно вести экологичный образ жизни. Респонденты оценивали города по 31 критерию, среди которых самочувствие горожан, экопрактики, доступность воды, парков, общественного транспорта и велосипедов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...