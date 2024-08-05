Пермь вошла в тройку лидеров самых экологичных мегаполисов

05 августа 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

В Перми наиболее удобно вести экологичный образ жизни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермь заняла третье место в рейтинге экологичных мегаполисов. Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Российского университета дружбы народов (РУДН). «На первом месте расположился Санкт-Петербург, затем Москва. Замыкает тройку лидеров Пермь», — сообщили в пресс-службе 2ГИС. Данные рейтинга показывают в каком из городов страны наиболее удобно вести экологичный образ жизни. Респонденты оценивали города по 31 критерию, среди которых самочувствие горожан, экопрактики, доступность воды, парков, общественного транспорта и велосипедов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермь заняла третье место в рейтинге экологичных мегаполисов. Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Российского университета дружбы народов (РУДН). «На первом месте расположился Санкт-Петербург, затем Москва. Замыкает тройку лидеров Пермь», — сообщили в пресс-службе 2ГИС. Данные рейтинга показывают в каком из городов страны наиболее удобно вести экологичный образ жизни. Респонденты оценивали города по 31 критерию, среди которых самочувствие горожан, экопрактики, доступность воды, парков, общественного транспорта и велосипедов.