04 августа 2024

Ассистентка экс-главы Сургута выторговала у нового мэра должность. Инсайд

Татьяна Журавская станет помощником председателя городской думы Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Журавская была доверенным помощником экс-главы Сургута Андрея Филатова
Татьяна Журавская была доверенным помощником экс-главы Сургута Андрея Филатова Фото:

Ассистентка экс-главы Сургута (ХМАО) Андрея Филатова выторговала себе у нового мэра Максима Слепова другую должность вместо отставки. Татьяна Журавская станет помощником председателя городской думы, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города.

«Говорят, что Журавская в беседе с градоначальником заявила, что отказывается покидать должность добровольно. Затем она уходила сначала на больничный, а потом в отпуск. Слепов, который к осени намерен зачистить команду предшественника, решил не идти на открытый конфликт, а после переговоров согласился на размен. Журавская при Филатове имела аппаратный вес благодаря доступу к градоначальнику», — отмечает инсайдер.

Источник, близкий к администрации города, подтвердил слухи о назначении Журавской в думу. Редакция не располагает телефоном чиновницы, однако готова предоставить возможность прокомментировать информацию. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается.

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Ассистентка экс-главы Сургута (ХМАО) Андрея Филатова выторговала себе у нового мэра Максима Слепова другую должность вместо отставки. Татьяна Журавская станет помощником председателя городской думы, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города. «Говорят, что Журавская в беседе с градоначальником заявила, что отказывается покидать должность добровольно. Затем она уходила сначала на больничный, а потом в отпуск. Слепов, который к осени намерен зачистить команду предшественника, решил не идти на открытый конфликт, а после переговоров согласился на размен. Журавская при Филатове имела аппаратный вес благодаря доступу к градоначальнику», — отмечает инсайдер. Источник, близкий к администрации города, подтвердил слухи о назначении Журавской в думу. Редакция не располагает телефоном чиновницы, однако готова предоставить возможность прокомментировать информацию. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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