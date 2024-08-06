В челябинском ТРК автоматика потушила пламя до прибытия пожарных. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные прибыли через пять минут, но пламя было уже потушено автоматическими системами пожаротушения Фото:

В июле в торговом центре «Фиеста» в Челябинске автоматическая противопожарная система оперативно потушила возгорание до прибытия пожарных, благодаря чему удалось избежать жертв и серьезных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«В ходе разведки пожарные обнаружили, что в здании сработала автоматическая система оповещения, опустились противодымные занавесы, отключились эскалаторы, очаг ликвидирован спринклерной системой автоматического пожаротушения до прибытия пожарных подразделений», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина, в торговых центрах, где всегда большое количество посетителей, важно поддерживать в работоспособном состоянии все системы пожарной безопасности.

Заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов подчеркнул ответственность собственников объектов за соблюдение пожарной безопасности и необходимость наличия лицензированного технического обслуживания систем противопожарной защиты. В ходе инцидента были эвакуированы более 200 человек, включая 10 детей, и благодаря своевременной активации систем пожарной безопасности возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

Ранее URA.RU сообщало, что двести человек были эвакуированы 8 июля из торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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В июле в торговом центре «Фиеста» в Челябинске автоматическая противопожарная система оперативно потушила возгорание до прибытия пожарных, благодаря чему удалось избежать жертв и серьезных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «В ходе разведки пожарные обнаружили, что в здании сработала автоматическая система оповещения, опустились противодымные занавесы, отключились эскалаторы, очаг ликвидирован спринклерной системой автоматического пожаротушения до прибытия пожарных подразделений», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина, в торговых центрах, где всегда большое количество посетителей, важно поддерживать в работоспособном состоянии все системы пожарной безопасности. Заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов подчеркнул ответственность собственников объектов за соблюдение пожарной безопасности и необходимость наличия лицензированного технического обслуживания систем противопожарной защиты. В ходе инцидента были эвакуированы более 200 человек, включая 10 детей, и благодаря своевременной активации систем пожарной безопасности возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Ранее URA.RU сообщало, что двести человек были эвакуированы 8 июля из торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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