Двести человек эвакуировали из ТРК «Фиеста» в Челябинске

Двести человек были эвакуированы 8 июля их торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на Северо-Западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Подразделения челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации на здание ТК „Фиеста“ на улице Молодогвардейцев в Челябинске. По прибытию происходило горение в отделе „Мир шапок“ на втором этаже здания на площади один квадратный метр. Проведена эвакуация 200 человек», — сообщили в пресс-службе главка.
По данным пресс-службы, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.
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