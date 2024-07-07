Двести человек эвакуировали из ТРК «Фиеста» в Челябинске

08 июля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Пожарные эвакуировали двести человек из торгового комплекса в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двести человек были эвакуированы 8 июля их торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на Северо-Западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Подразделения челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации на здание ТК „Фиеста“ на улице Молодогвардейцев в Челябинске. По прибытию происходило горение в отделе „Мир шапок“ на втором этаже здания на площади один квадратный метр. Проведена эвакуация 200 человек», — сообщили в пресс-службе главка. По данным пресс-службы, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двести человек были эвакуированы 8 июля их торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на Северо-Западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Подразделения челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации на здание ТК „Фиеста“ на улице Молодогвардейцев в Челябинске. По прибытию происходило горение в отделе „Мир шапок“ на втором этаже здания на площади один квадратный метр. Проведена эвакуация 200 человек», — сообщили в пресс-службе главка. По данным пресс-службы, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.