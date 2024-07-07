07 июля 2024

Двести человек эвакуировали из ТРК «Фиеста» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
Пожарные эвакуировали двести человек из торгового комплекса в Челябинске Фото:

Двести человек были эвакуированы 8 июля их торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на Северо-Западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Подразделения челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации на здание ТК „Фиеста“ на улице Молодогвардейцев в Челябинске. По прибытию происходило горение в отделе „Мир шапок“ на втором этаже здания на площади один квадратный метр. Проведена эвакуация 200 человек», — сообщили в пресс-службе главка.

По данным пресс-службы, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.

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Двести человек были эвакуированы 8 июля их торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на Северо-Западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Подразделения челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации на здание ТК „Фиеста“ на улице Молодогвардейцев в Челябинске. По прибытию происходило горение в отделе „Мир шапок“ на втором этаже здания на площади один квадратный метр. Проведена эвакуация 200 человек», — сообщили в пресс-службе главка. По данным пресс-службы, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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