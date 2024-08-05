В ХМАО резко выросло число заболевших энтеровирусной инфекцией

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в ХМАО за минувшую неделю выросла на 42%. Окружной Роспотребнадзор сообщил, что больше всего зараженных среди детей до шести лет.
«Уровень заболеваемости выше минувшей недели на 42,6%. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди дошкольников в возрасте до 6 лет», — указано в статистике Роспотребнадзора на официальном сайте.
В 73% случаев заболевание проявлялось в форме сыпи на конечностях, воспаления слизистых оболочек рта или герпангины, признаками которой является высокая температура, боль в горле, нарушение глотания, иногда — боль в животе, тошнота и рвота. Были диагностированы случаи энтеровирусного менингита.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО идет эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости растет, больше всего заражению подвержены дошкольники.
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