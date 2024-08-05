05 августа 2024

В ХМАО резко выросло число заболевших энтеровирусной инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией
В ХМАО резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией Фото:

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в ХМАО за минувшую неделю выросла на 42%. Окружной Роспотребнадзор сообщил, что больше всего зараженных среди детей до шести лет.

«Уровень заболеваемости выше минувшей недели на 42,6%. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди дошкольников в возрасте до 6 лет», — указано в статистике Роспотребнадзора на официальном сайте.

В 73% случаев заболевание проявлялось в форме сыпи на конечностях, воспаления слизистых оболочек рта или герпангины, признаками которой является высокая температура, боль в горле, нарушение глотания, иногда — боль в животе, тошнота и рвота. Были диагностированы случаи энтеровирусного менингита.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО идет эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости растет, больше всего заражению подвержены дошкольники.

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Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в ХМАО за минувшую неделю выросла на 42%. Окружной Роспотребнадзор сообщил, что больше всего зараженных среди детей до шести лет. «Уровень заболеваемости выше минувшей недели на 42,6%. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди дошкольников в возрасте до 6 лет», — указано в статистике Роспотребнадзора на официальном сайте. В 73% случаев заболевание проявлялось в форме сыпи на конечностях, воспаления слизистых оболочек рта или герпангины, признаками которой является высокая температура, боль в горле, нарушение глотания, иногда — боль в животе, тошнота и рвота. Были диагностированы случаи энтеровирусного менингита. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО идет эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости растет, больше всего заражению подвержены дошкольники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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