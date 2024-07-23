В ХМАО сильно выросло число маленьких детей, заболевших энтеровирусом

В ХМАО продолжается эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости вырос на 25,6%, по сравнению с прошлой неделей. Большинство заразившихся — дети от 0 до 6 лет, сообщает региональный Роспотребнадзор.
«Уровень заболеваемости выше минувшей недели на 25,6%. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди дошкольников в возрасте от 0 до 6 лет», — написано на сайте ведомства.
Несмотря на это, уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19 относительно прошлой недели снизился. Заболеваемость внебольничными пневмониями остается на уровне прошлой недели. Это делает эпидемиологическую обстановку Югры стабильной, однако все еще необходимо соблюдение мер против заражения и распространения вирусов.
Самый распространенный вид онкологии, который лечат в ХМАО, — рак молочной железы. Его провоцирует курение, ожирение. На заболевании может также сказаться и наследственный фактор.
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