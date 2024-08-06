В ХМАО безработный депутат требует с мэра миллион рублей за нравственные страдания

Безработный депутат думы Урая Леонард Насибуллин провел в статусе подследственного целый год из-за главы Урая Тимура Закирзянова. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что народный избранник намерен взыскать с градоначальника, подавшего на него заявление в полицию о клевете, миллион рублей за нравственные страдания.
«Насибуллин потребовал в суде от мэра миллион рублей за нравственные страдания. Народный избранник в одном из интервью намекнул на адюльтер градоначальника с подчиненной. Закирзянов написал на Насибуллина заявление в полицию, которая возбудила уголовное дело о клевете, но до суда оно так и не дошло в связи с отсутствием состава преступления», — сообщает инсайдер.
Представителем одиозного народного избранника в гражданском процессе выступает его коллега по оппозиционной фракции «Патриоты Урая» депутат Артем Кукушкин. На сайте суда в картотеке дел появились данные о гражданском процессе.
Журналисту не удалось дозвониться до Закирзянова. Насибуллин подтвердил информацию. Он уточнил, что из-за уголовного преследования потерял работу и уважение знакомых и коллег. «Заявления Закирзянова и его подчиненной Анастасии Буниной явились основанием возбуждения против меня уголовного дела, которое в итоге развалилось. За необоснованные обвинения я считаю они оба должны ответить в суде», — прокомментировал депутат.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин потребовал за нравственные страдания 12 миллионов рублей с Минфина РФ. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете.
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