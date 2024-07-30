30 июля 2024

Одиозный депутат из ХМАО требует от государства миллионы за нравственные страдания

Депутат Насибуллин из ХМАО потребовал от Минфина12 миллионов рублей компенсации
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат из Урая намерен взыскать с Минфина РФ 12 миллионов рублей
Депутат из Урая намерен взыскать с Минфина РФ 12 миллионов рублей Фото:

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. Насибуллин подал в суд на Минфин и затребовал компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник в урайском истеблишменте

«Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. В итоге уголовное дело о клевете развалилось, и депутат, вдохновившись примером бывшего вице-мэра Андрея Ашихмина, который сумел отсудить полмиллиона рублей, решил тоже попытать счастья», — поделился инсайдер.

Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по заявлению мэра Урая Тимура Закирзянова, которого депутат пытался уличить в адюльтере. Насибуллин был подозреваемым больше года, во время обысков у него и его несовершеннолетнего сына изымали гаджеты, а самого депутата заставляли раздеваться, что принесло ему «большие нравственные страдания». Насибуллин был подозреваемым больше года, во время обысков у него и его несовершеннолетнего сына изымали гаджеты, а самого депутата заставляли раздеваться, что принесло ему «большие нравственные страдания». Его не пустили на встречу с экс-губернатором Натальей Комаровой — отправили в ОВД, где «5 часов не давали еды, воды и возможности связаться с родственниками».

Информатор передал копию искового заявления в распоряжение агентства. На сайте суда в картотеке дел имеется упоминание о гражданском процессе. Кроме того, сам Насибуллин подтвердил, что намерен взыскать компенсацию. «Необоснованое обвинение практически парализовало мою работу как депутата на целый год», — сообщил политик.

Ранее URA.RU писало, что с Насибуллина снято обвинение по уголовному делу о клевете. Но на него уже успели завести второе дело — об оскорблении власти.

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Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. Насибуллин подал в суд на Минфин и затребовал компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник в урайском истеблишменте «Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. В итоге уголовное дело о клевете развалилось, и депутат, вдохновившись примером бывшего вице-мэра Андрея Ашихмина, который сумел отсудить полмиллиона рублей, решил тоже попытать счастья», — поделился инсайдер. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по заявлению мэра Урая Тимура Закирзянова, которого депутат пытался уличить в адюльтере. Насибуллин был подозреваемым больше года, во время обысков у него и его несовершеннолетнего сына изымали гаджеты, а самого депутата заставляли раздеваться, что принесло ему «большие нравственные страдания». Насибуллин был подозреваемым больше года, во время обысков у него и его несовершеннолетнего сына изымали гаджеты, а самого депутата заставляли раздеваться, что принесло ему «большие нравственные страдания». Его не пустили на встречу с экс-губернатором Натальей Комаровой — отправили в ОВД, где «5 часов не давали еды, воды и возможности связаться с родственниками». Информатор передал копию искового заявления в распоряжение агентства. На сайте суда в картотеке дел имеется упоминание о гражданском процессе. Кроме того, сам Насибуллин подтвердил, что намерен взыскать компенсацию. «Необоснованое обвинение практически парализовало мою работу как депутата на целый год», — сообщил политик. Ранее URA.RU писало, что с Насибуллина снято обвинение по уголовному делу о клевете. Но на него уже успели завести второе дело — об оскорблении власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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