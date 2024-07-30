Одиозный депутат из ХМАО требует от государства миллионы за нравственные страдания

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. Насибуллин подал в суд на Минфин и затребовал компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник в урайском истеблишменте
«Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. В итоге уголовное дело о клевете развалилось, и депутат, вдохновившись примером бывшего вице-мэра Андрея Ашихмина, который сумел отсудить полмиллиона рублей, решил тоже попытать счастья», — поделился инсайдер.
Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по заявлению мэра Урая Тимура Закирзянова, которого депутат пытался уличить в адюльтере. Насибуллин был подозреваемым больше года, во время обысков у него и его несовершеннолетнего сына изымали гаджеты, а самого депутата заставляли раздеваться, что принесло ему «большие нравственные страдания». Насибуллин был подозреваемым больше года, во время обысков у него и его несовершеннолетнего сына изымали гаджеты, а самого депутата заставляли раздеваться, что принесло ему «большие нравственные страдания». Его не пустили на встречу с экс-губернатором Натальей Комаровой — отправили в ОВД, где «5 часов не давали еды, воды и возможности связаться с родственниками».
Информатор передал копию искового заявления в распоряжение агентства. На сайте суда в картотеке дел имеется упоминание о гражданском процессе. Кроме того, сам Насибуллин подтвердил, что намерен взыскать компенсацию. «Необоснованое обвинение практически парализовало мою работу как депутата на целый год», — сообщил политик.
Ранее URA.RU писало, что с Насибуллина снято обвинение по уголовному делу о клевете. Но на него уже успели завести второе дело — об оскорблении власти.
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