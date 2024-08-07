Экс-замглавы МО Иванов может скрыться, если его отпустят из СИЗО

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Иванов и другие фигуранты его дела могут скрыться, выйдя из СИЗО, поэтому их арест продлен до сентября Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Экс-заместителя министра обороны Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Об этом сказано в постановлении Басманного суда о продлении ареста Иванову.

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«Анализ результатов проведенного расследования в совокупности с предъявленным обвинением позволяют суду согласиться с доводами следователя о наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемые Иванов Т. В. и Бородин С. В., находясь на свободе, получат реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда», — передает ТАСС информацию из документа. Также и третий фигурант дела, Александр Фомин, может получить возможность скрыться, если выйдет на свободу.

Защита настаивала на том, что Фомин, Тимур Иванов и Сергей Бородин не планировали скрываться. Но суд не убедили эти доводы, поэтому срок их ареста был продлен до 23 сентября. Также суд не обнаружил каких-либо заболеваний у Тимура Иванова, из-за которых его нельзя содержать под стражей.

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Экс-заместителя министра обороны Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Об этом сказано в постановлении Басманного суда о продлении ареста Иванову. «Анализ результатов проведенного расследования в совокупности с предъявленным обвинением позволяют суду согласиться с доводами следователя о наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемые Иванов Т. В. и Бородин С. В., находясь на свободе, получат реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда», — передает ТАСС информацию из документа. Также и третий фигурант дела, Александр Фомин, может получить возможность скрыться, если выйдет на свободу. Защита настаивала на том, что Фомин, Тимур Иванов и Сергей Бородин не планировали скрываться. Но суд не убедили эти доводы, поэтому срок их ареста был продлен до 23 сентября. Также суд не обнаружил каких-либо заболеваний у Тимура Иванова, из-за которых его нельзя содержать под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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