Экс-замглавы МО Иванов может скрыться, если его отпустят из СИЗО

07 августа 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Иванов и другие фигуранты его дела могут скрыться, выйдя из СИЗО, поэтому их арест продлен до сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-заместителя министра обороны Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Об этом сказано в постановлении Басманного суда о продлении ареста Иванову. Новость по теме Как жил и чем владел арестованный за взятку экс-замминистра обороны Иванов «Анализ результатов проведенного расследования в совокупности с предъявленным обвинением позволяют суду согласиться с доводами следователя о наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемые Иванов Т. В. и Бородин С. В., находясь на свободе, получат реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда», — передает ТАСС информацию из документа. Также и третий фигурант дела, Александр Фомин, может получить возможность скрыться, если выйдет на свободу. Защита настаивала на том, что Фомин, Тимур Иванов и Сергей Бородин не планировали скрываться. Но суд не убедили эти доводы, поэтому срок их ареста был продлен до 23 сентября. Также суд не обнаружил каких-либо заболеваний у Тимура Иванова, из-за которых его нельзя содержать под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-заместителя министра обороны Тимур Иванов и другие фигуранты его дела получат возможность скрыться от правоохранительных органов, если выйдут на свободу из СИЗО, где сейчас находятся под арестом. Об этом сказано в постановлении Басманного суда о продлении ареста Иванову. «Анализ результатов проведенного расследования в совокупности с предъявленным обвинением позволяют суду согласиться с доводами следователя о наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемые Иванов Т. В. и Бородин С. В., находясь на свободе, получат реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда», — передает ТАСС информацию из документа. Также и третий фигурант дела, Александр Фомин, может получить возможность скрыться, если выйдет на свободу. Защита настаивала на том, что Фомин, Тимур Иванов и Сергей Бородин не планировали скрываться. Но суд не убедили эти доводы, поэтому срок их ареста был продлен до 23 сентября. Также суд не обнаружил каких-либо заболеваний у Тимура Иванова, из-за которых его нельзя содержать под стражей.