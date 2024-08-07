Суд отклонил жалобу генерала Попова, оставив его под домашним арестом

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Генерал Иван Попов оставлен под домашним арестом Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Жалоба генерала Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве, была отклонена. Военный суд оставил Попова под домашним арестом.

«Военный суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова и оставил его под домашним арестом», — сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее Попов обратился с жалобой на решение суда, который смягчил ему меру пресечения с содержания в СИЗО до перевода под домашний арест. Подробности его дела — в материале URA.RU.

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Жалоба генерала Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве, была отклонена. Военный суд оставил Попова под домашним арестом. «Военный суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова и оставил его под домашним арестом», — сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее Попов обратился с жалобой на решение суда, который смягчил ему меру пресечения с содержания в СИЗО до перевода под домашний арест. Подробности его дела — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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