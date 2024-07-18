Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

18 июля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Иван Попов обжаловал срок домашнего ареста, установленный судом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генерал-майор Иван Попов, ранее освобожденный из СИЗО, обжаловал срок домашнего ареста, установленный военным судом. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский, информацию подтвердили в суде. «Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — заявил Буйновский. Его слова передает РБК. Он сказал, что суд установил срок домашнего ареста самостоятельно, не приняв во внимание ходатайство СК, что нарушает нормы уголовно-процессуального кодекса. После начала СВО Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении. По данным следствия, он похитил металлоконструкции на сумму более 105 миллионов рублей. Попов был взят под стражу на два месяца 17 мая по обвинению в мошенничестве в крупных размерах. Все обвинения генерал отвергал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-майор Иван Попов, ранее освобожденный из СИЗО, обжаловал срок домашнего ареста, установленный военным судом. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский, информацию подтвердили в суде. «Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — заявил Буйновский. Его слова передает РБК. Он сказал, что суд установил срок домашнего ареста самостоятельно, не приняв во внимание ходатайство СК, что нарушает нормы уголовно-процессуального кодекса. После начала СВО Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении. По данным следствия, он похитил металлоконструкции на сумму более 105 миллионов рублей. Попов был взят под стражу на два месяца 17 мая по обвинению в мошенничестве в крупных размерах. Все обвинения генерал отвергал.