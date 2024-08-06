06 августа 2024

Полиция ХМАО лишила мигрантов гражданства РФ за наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО лишила гражданства шестерых мигрантов за торговлю наркотиками
Полиция ХМАО лишила гражданства шестерых мигрантов за торговлю наркотиками Фото:

Полицейские в ХМАО лишили гражданства России шестерых мигрантов за торговлю наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В июле УМВД России по ХМАО – Югре принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации у шести натурализованных граждан, осуждённых за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – сообщает telegram-канал ведомства. Сотрудники по вопросам миграции проконтролируют выезд иностранцев за пределы России.

Шестеро уроженцев Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана с 1998 по 2008 годы совершали тяжкие преступления на территории ХМАО. За это Радужнинский и Сургутский городские суды приговорили их к лишению свободы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд депортировал мигранта за употребление наркотиков. Также ему назначен штраф в 4000 рублей.

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Полицейские в ХМАО лишили гражданства России шестерых мигрантов за торговлю наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В июле УМВД России по ХМАО – Югре принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации у шести натурализованных граждан, осуждённых за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – сообщает telegram-канал ведомства. Сотрудники по вопросам миграции проконтролируют выезд иностранцев за пределы России. Шестеро уроженцев Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана с 1998 по 2008 годы совершали тяжкие преступления на территории ХМАО. За это Радужнинский и Сургутский городские суды приговорили их к лишению свободы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд депортировал мигранта за употребление наркотиков. Также ему назначен штраф в 4000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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