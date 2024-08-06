Полиция ХМАО лишила мигрантов гражданства РФ за наркотики

Полицейские в ХМАО лишили гражданства России шестерых мигрантов за торговлю наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В июле УМВД России по ХМАО – Югре принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации у шести натурализованных граждан, осуждённых за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – сообщает telegram-канал ведомства. Сотрудники по вопросам миграции проконтролируют выезд иностранцев за пределы России.
Шестеро уроженцев Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана с 1998 по 2008 годы совершали тяжкие преступления на территории ХМАО. За это Радужнинский и Сургутский городские суды приговорили их к лишению свободы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд депортировал мигранта за употребление наркотиков. Также ему назначен штраф в 4000 рублей.
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