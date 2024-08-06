В ХМАО выступят звезды шоу с ТНТ «Однажды в России»

Звезды юмористического шоу «Однажды в России» с телеканала ТНТ выступят в Сургуте и Нижневартовске в ноябре. Информация о концертах размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Комедийное шоу «Однажды в России» производства ComedyClubProduction стартовало в эфире ТНТ в 2014 году. Шоу честно рассказывает о российских реалиях, поэтому каждый скетч — острый, реалистичный и очень смешной», — говорится в афише.
Также в Сургуте покажут шоу «Уральские пельмени». В нем примут участие Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов и другие звездные юмористы.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте «Хора Турецкого» в Нижневартовске. Артисты выступят в городе на День нефтяника. А сургутян ждет звездный опен-эйр. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.
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