06 августа 2024

В ХМАО выступят звезды шоу с ТНТ «Однажды в России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу "Однажды в России" состоится в Сургуте и Нижневартовске в ноябре
Шоу "Однажды в России" состоится в Сургуте и Нижневартовске в ноябре Фото:

Звезды юмористического шоу «Однажды в России» с телеканала ТНТ выступят в Сургуте и Нижневартовске в ноябре. Информация о концертах размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Комедийное шоу «Однажды в России» производства ComedyClubProduction стартовало в эфире ТНТ в 2014 году. Шоу честно рассказывает о российских реалиях, поэтому каждый скетч — острый, реалистичный и очень смешной», — говорится в афише.

Также в Сургуте покажут шоу «Уральские пельмени». В нем примут участие Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов и другие звездные юмористы.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте «Хора Турецкого» в Нижневартовске. Артисты выступят в городе на День нефтяника. А сургутян ждет звездный опен-эйр. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.

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Звезды юмористического шоу «Однажды в России» с телеканала ТНТ выступят в Сургуте и Нижневартовске в ноябре. Информация о концертах размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Комедийное шоу «Однажды в России» производства ComedyClubProduction стартовало в эфире ТНТ в 2014 году. Шоу честно рассказывает о российских реалиях, поэтому каждый скетч — острый, реалистичный и очень смешной», — говорится в афише. Также в Сургуте покажут шоу «Уральские пельмени». В нем примут участие Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов и другие звездные юмористы. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте «Хора Турецкого» в Нижневартовске. Артисты выступят в городе на День нефтяника. А сургутян ждет звездный опен-эйр. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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