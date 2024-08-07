Замглавы ГУ МЧС Кубани за время службы купил имущество стоимостью свыше 276 млн рублей

Замглавы ГУ МЧС Кубани приобрел имущество на свыше 200 млн рублей
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Генпрокуратура России требует конфискации 120 млн рублей с Сергея Симоненко Фото:

Замглавы ГУ МЧС Кубани Сергей Симоненко, заключенный под стражу, приобрел имущество на сумму более 276 млн рублей за время службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Замначальника ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко за время службы купил на незаконные доходы имущество стоимостью свыше 276 млн рублей», — написали в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генеральная прокуратура России требует конфисковать 120 млн рублей, а также недвижимость и автомобили, принадлежащие Симоненко и его семье.

Ранее Симоненко был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Прокуратура также добивается изъятия его незаконно приобретенного имущества, пишет 360.ru. Ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.

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Замглавы ГУ МЧС Кубани Сергей Симоненко, заключенный под стражу, приобрел имущество на сумму более 276 млн рублей за время службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Замначальника ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко за время службы купил на незаконные доходы имущество стоимостью свыше 276 млн рублей», — написали в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генеральная прокуратура России требует конфисковать 120 млн рублей, а также недвижимость и автомобили, принадлежащие Симоненко и его семье. Ранее Симоненко был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Прокуратура также добивается изъятия его незаконно приобретенного имущества, пишет 360.ru. Ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.
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