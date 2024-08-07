Замглавы ГУ МЧС Кубани за время службы купил имущество стоимостью свыше 276 млн рублей

Замглавы ГУ МЧС Кубани Сергей Симоненко, заключенный под стражу, приобрел имущество на сумму более 276 млн рублей за время службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Замначальника ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко за время службы купил на незаконные доходы имущество стоимостью свыше 276 млн рублей», — написали в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генеральная прокуратура России требует конфисковать 120 млн рублей, а также недвижимость и автомобили, принадлежащие Симоненко и его семье.
Ранее Симоненко был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Прокуратура также добивается изъятия его незаконно приобретенного имущества, пишет 360.ru. Ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.
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