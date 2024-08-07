Замглавы ГУ МЧС Кубани за время службы купил имущество стоимостью свыше 276 млн рублей

Замглавы ГУ МЧС Кубани приобрел имущество на свыше 200 млн рублей

07 августа 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура России требует конфискации 120 млн рублей с Сергея Симоненко Фото: МЧС России Замглавы ГУ МЧС Кубани Сергей Симоненко, заключенный под стражу, приобрел имущество на сумму более 276 млн рублей за время службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Замначальника ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко за время службы купил на незаконные доходы имущество стоимостью свыше 276 млн рублей», — написали в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генеральная прокуратура России требует конфисковать 120 млн рублей, а также недвижимость и автомобили, принадлежащие Симоненко и его семье. Ранее Симоненко был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Прокуратура также добивается изъятия его незаконно приобретенного имущества, пишет 360.ru. Ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы ГУ МЧС Кубани Сергей Симоненко, заключенный под стражу, приобрел имущество на сумму более 276 млн рублей за время службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Замначальника ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко за время службы купил на незаконные доходы имущество стоимостью свыше 276 млн рублей», — написали в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генеральная прокуратура России требует конфисковать 120 млн рублей, а также недвижимость и автомобили, принадлежащие Симоненко и его семье. Ранее Симоненко был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Прокуратура также добивается изъятия его незаконно приобретенного имущества, пишет 360.ru. Ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.