Пользователи пожаловались, что YouTube не открывается в России

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У части российских пользователей перестал загружаться YouTube
У части российских пользователей перестал загружаться YouTube Фото:

Некоторые российские пользователи пожаловались на работу платформы YouTube. В приложении не загружаются видеоролики.

«У части пользователей в России лёг YouTube», — пишет telegram-канал «RT на русском». Сайт платформы не открывается, само приложение также не грузится.

При этом на фоне замедления YouTube в России видеохостинг стал популярнее. Согласно статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость платформы начала расти.

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Некоторые российские пользователи пожаловались на работу платформы YouTube. В приложении не загружаются видеоролики. «У части пользователей в России лёг YouTube», — пишет telegram-канал «RT на русском». Сайт платформы не открывается, само приложение также не грузится. При этом на фоне замедления YouTube в России видеохостинг стал популярнее. Согласно статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость платформы начала расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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