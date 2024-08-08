Пользователи пожаловались, что YouTube не открывается в России

У части российских пользователей перестал загружаться YouTube
Некоторые российские пользователи пожаловались на работу платформы YouTube. В приложении не загружаются видеоролики.
«У части пользователей в России лёг YouTube», — пишет telegram-канал «RT на русском». Сайт платформы не открывается, само приложение также не грузится.
При этом на фоне замедления YouTube в России видеохостинг стал популярнее. Согласно статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость платформы начала расти.
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