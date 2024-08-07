YouTube стал популярнее на фоне замедления

07 августа 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

YouTube замедлился в России, но посещаемость сервиса продолжает расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России замедляют YouTube На фоне замедления работы видеохостинга YouTube его посещаемость в России продолжает расти, несмотря на снижение среднесуточного охвата. Это следует из данных по статистике единого измерителя аудитории Mediascope. «За неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это больше чем неделей ранее (82,5 млн) и за тот же период в прошлом году (81,47 млн)», — написали в РБК со ссылкой на данные статистики Mediascope. В то же время уточняется, что за прошедшую неделю среднесуточный охват YouTube немного уменьшился, достигнув 55,5 млн пользователей, что лишь немного ниже показателя предыдущей недели в 55,4 млн. Однако этот результат все еще превосходит аналогичный период прошлого года, когда охват составлял 52,6 млн пользователей. В Google подчеркнули, что замедление загрузки не связано с какими-либо техническими проблемами или действиями с их стороны. Ранее Роскомнадзор отметил, что принятие мер против YouTube связаны с нарушениями законодательства со стороны Google. Материнская компания неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров. В ведомстве заявили, что у них есть достаточно инструментов для воздействия на компанию в таких ситуациях. Право использовать эти средства они оставляют за собой, заключили в Роскомнадзоре. Это привело к проблемам с поддержкой серверной инфраструктуры в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне замедления работы видеохостинга YouTube его посещаемость в России продолжает расти, несмотря на снижение среднесуточного охвата. Это следует из данных по статистике единого измерителя аудитории Mediascope. «За неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это больше чем неделей ранее (82,5 млн) и за тот же период в прошлом году (81,47 млн)», — написали в РБК со ссылкой на данные статистики Mediascope. В то же время уточняется, что за прошедшую неделю среднесуточный охват YouTube немного уменьшился, достигнув 55,5 млн пользователей, что лишь немного ниже показателя предыдущей недели в 55,4 млн. Однако этот результат все еще превосходит аналогичный период прошлого года, когда охват составлял 52,6 млн пользователей. В Google подчеркнули, что замедление загрузки не связано с какими-либо техническими проблемами или действиями с их стороны. Ранее Роскомнадзор отметил, что принятие мер против YouTube связаны с нарушениями законодательства со стороны Google. Материнская компания неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров. В ведомстве заявили, что у них есть достаточно инструментов для воздействия на компанию в таких ситуациях. Право использовать эти средства они оставляют за собой, заключили в Роскомнадзоре. Это привело к проблемам с поддержкой серверной инфраструктуры в РФ.