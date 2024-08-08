Уровень воды в водохранилищах Магнитогорска повысился из-за дождей

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Два водохранилища Магнитогорска могут выйти из берегов
Два водохранилища Магнитогорска могут выйти из берегов Фото:
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В Магнитогорске Челябинской области из-за сильных дождей зафиксировано повышение уровня воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах. Для предотвращения переполнения и возможных наводнений ФГБВУ «Центррегионводхоз» принял решение о сбросе воды, сообщили 8 августа в пресс-службе министерства экологии региона.

«Сброс воды будет осуществляться из Верхнеуральского водохранилища до 100 кубометров в секунду, из Магнитогорского — до 150 кубометров в секунду», — сообщили в пресс-службе. Эти меры направлены на контроль уровня воды и минимизацию рисков для населения.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в прибрежных зонах, где возможны кратковременные затопления. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов, которые готовы оперативно реагировать на изменения и при необходимости корректировать параметры сброса воды.

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В Магнитогорске Челябинской области из-за сильных дождей зафиксировано повышение уровня воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах. Для предотвращения переполнения и возможных наводнений ФГБВУ «Центррегионводхоз» принял решение о сбросе воды, сообщили 8 августа в пресс-службе министерства экологии региона. «Сброс воды будет осуществляться из Верхнеуральского водохранилища до 100 кубометров в секунду, из Магнитогорского — до 150 кубометров в секунду», — сообщили в пресс-службе. Эти меры направлены на контроль уровня воды и минимизацию рисков для населения. Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в прибрежных зонах, где возможны кратковременные затопления. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов, которые готовы оперативно реагировать на изменения и при необходимости корректировать параметры сброса воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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