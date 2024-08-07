Жители Сургута создали петицию против археологических раскопок в главном городском парке

Жители Сургута (ХМАО) создали петицию против археологических раскопок в парке «За Саймой». Активисты просят местные власти остановить работы, чтобы не вредить природе.
«В парке „За Саймой“ запланированы археологические раскопки, из-за которых грозит быть уничтоженным более 40 деревьев. Это вмешательство в природное пространство, которое может привести к разрушению естественных экосистем и биоразнообразия. Поиск потенциальных артефактов производится за счет благополучия природы. Парк „За Саймой“ — это часть нашего общего культурного и природного наследия, который необходимо бережно сохранять для будущих поколений. Настоятельно призываем власти Сургута пересмотреть свое решение и оставить парк в прежнем состоянии», — говорится в петиции, имеющейся в распоряжении агентства.
В пресс-службе администрации Сургута URA.RU пояснили, что после завершения раскопок участок возможно вновь озеленят. «Для проведения археологических раскопок необходим снос части зеленых насаждений. После завершения работ участок не останется без внимания. Дальнейшая судьба этой территории будет решаться с привлечением к обсуждению общественного совета. Одним из вариантов благоустройства будет повторное озеленение участка. <…> Жителей города просим отнестись к ситуации с пониманием. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность и необходимость их сохранения актуальна во все времена», — прокомментировали в мэрии.
Раскопки проводят в связи с сохранением археологического памятника, который обнаружили на территории парка. После извлечения объект передадут в музей. Работы планируется завершить до конца октября.
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