Рязанский подрывник Сидики* отрицает, что хотел уйти на СВО

Обвиняемый в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отрицает, что хотел уйти на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский.
«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал Поповский в беседе с РИА Новости. Сидики, гражданин России и Италии, обвиняется в прохождении специальной подготовки с целью осуществления террористической деятельности.
Мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на совершение другого теракта и подготовке к третьему. Он также обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств по нескольким эпизодам.
Ранее Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им беспилотников. После этого в сети появилась информация, что он попросил отправить его в зону СВО, чтобы искупить свою вину кровью.
*Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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