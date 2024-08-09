Рязанский подрывник Сидики* отрицает, что хотел уйти на СВО

Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Обвиняемый в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отрицает, что хотел уйти на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский.

«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал Поповский в беседе с РИА Новости. Сидики, гражданин России и Италии, обвиняется в прохождении специальной подготовки с целью осуществления террористической деятельности.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на совершение другого теракта и подготовке к третьему. Он также обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств по нескольким эпизодам.

Ранее Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им беспилотников. После этого в сети появилась информация, что он попросил отправить его в зону СВО, чтобы искупить свою вину кровью.

*Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов