Рязанский подрывник Сидики* отрицает, что хотел уйти на СВО

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Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО Фото:

Обвиняемый в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отрицает, что хотел уйти на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский.

«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал Поповский в беседе с РИА Новости. Сидики, гражданин России и Италии, обвиняется в прохождении специальной подготовки с целью осуществления террористической деятельности.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на совершение другого теракта и подготовке к третьему. Он также обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств по нескольким эпизодам.

Ранее Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им беспилотников. После этого в сети появилась информация, что он попросил отправить его в зону СВО, чтобы искупить свою вину кровью.

*Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

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Обвиняемый в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отрицает, что хотел уйти на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский. «Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал Поповский в беседе с РИА Новости. Сидики, гражданин России и Италии, обвиняется в прохождении специальной подготовки с целью осуществления террористической деятельности. Мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на совершение другого теракта и подготовке к третьему. Он также обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств по нескольким эпизодам. Ранее Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им беспилотников. После этого в сети появилась информация, что он попросил отправить его в зону СВО, чтобы искупить свою вину кровью. *Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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