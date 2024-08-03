03 августа 2024

Подрывник из Рязани Сидики* попросился в зону СВО

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Террорист предлагает искупить свою вину кровью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признавший вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного состава в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону спецоперации. Сидики заявил, что готов искупить свою вину кровью.

«Сидики раскаялся в содеянном в ходе следствия. Он готов искупить свою вину кровью на СВО», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Ранее Сидики признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина работал сантехником-электриком в торговом центре Рязани.

По версии следствия, ГУР завербовало его в феврале 2023 года и направило на подготовку в Латвию. С третьей попытки Сидики подорвал грузовой состав из 19 вагонов между станциями Рыбное и Блокпост, которые сошли с рельс. За теракт мужчине пообещали 15 тысяч долларов, но этих денег Сидики так и не заплатили, пишет телеканал 360.ru.

* Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.

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Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признавший вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного состава в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону спецоперации. Сидики заявил, что готов искупить свою вину кровью. «Сидики раскаялся в содеянном в ходе следствия. Он готов искупить свою вину кровью на СВО», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. Ранее Сидики признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина работал сантехником-электриком в торговом центре Рязани. По версии следствия, ГУР завербовало его в феврале 2023 года и направило на подготовку в Латвию. С третьей попытки Сидики подорвал грузовой состав из 19 вагонов между станциями Рыбное и Блокпост, которые сошли с рельс. За теракт мужчине пообещали 15 тысяч долларов, но этих денег Сидики так и не заплатили, пишет телеканал 360.ru. * Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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