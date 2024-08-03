Подрывник из Рязани Сидики* попросился в зону СВО

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признавший вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного состава в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону спецоперации. Сидики заявил, что готов искупить свою вину кровью.
«Сидики раскаялся в содеянном в ходе следствия. Он готов искупить свою вину кровью на СВО», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Ранее Сидики признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина работал сантехником-электриком в торговом центре Рязани.
По версии следствия, ГУР завербовало его в феврале 2023 года и направило на подготовку в Латвию. С третьей попытки Сидики подорвал грузовой состав из 19 вагонов между станциями Рыбное и Блокпост, которые сошли с рельс. За теракт мужчине пообещали 15 тысяч долларов, но этих денег Сидики так и не заплатили, пишет телеканал 360.ru.
* Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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