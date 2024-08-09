Путин дал старт новой отрасли: подписан закон о майнинге криптовалют

09 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Указ Владимира Путина по легализации майнинга позволит возрастить объем инвестиций в капитал страны, уверены представители сферы криптовалюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин подписал закон о развитии майнинга. Россия стала одной из первых стран в мире, где было принято решение о государственном законодательном регулировании рынка добычи и оборота криптовалют. Майнинг во всем мире считается одной из самых перспективных развивающихся отраслей. Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам назвал добычу криптовалют «очень динамичным, перспективным направлением современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире». Россия на втором месте в мире по добыче криптовалют (16,25% от общего хешрейта). На первом месте находятся майнеры США. Однако Россия обгоняет Штаты то темпам роста отрасли. Новый закон позволит эти темпы нарастить до 20-40% ежегодно, уверены российские криптодобытчики. «В результате нововведений возрастет объем инвестиций в основной капитал, появятся новые рабочие места, станет доступна финансовая ликвидность для внешнеэкономической деятельности. Значительно возрастет привлекательность отрасли для инвесторов.», — подчеркнул заместитель генерального директора по коммуникациям компании BitRiver Олег Огиенко. Новость по теме Путин легализовал майнинг в России Средняя зарплата в отрасли сегодня составляет более 80 тысяч рублей. Работают в ней преимущественно технические специалисты: главные энергетики, сетевые инженеры, системные администраторы, электромонтажники. Развитию майнинга будут способствовать и благоприятные условия, которые есть в России. Главное преимущество — профицит электроэнергии и ее невысокая цена для промышленности (в полтора раза дешевле, чем в США и в пять раз дешевле, чем в Германии или Италии). Ожидается, что цифровые активы станут инструментом для обхода экономических санкций. Предполагается, что уже с 1 сентября в России будет запущен эксперимент по использованию криптовалюты в международных расчетах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин подписал закон о развитии майнинга. Россия стала одной из первых стран в мире, где было принято решение о государственном законодательном регулировании рынка добычи и оборота криптовалют. Майнинг во всем мире считается одной из самых перспективных развивающихся отраслей. Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам назвал добычу криптовалют «очень динамичным, перспективным направлением современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире». Россия на втором месте в мире по добыче криптовалют (16,25% от общего хешрейта). На первом месте находятся майнеры США. Однако Россия обгоняет Штаты то темпам роста отрасли. Новый закон позволит эти темпы нарастить до 20-40% ежегодно, уверены российские криптодобытчики. «В результате нововведений возрастет объем инвестиций в основной капитал, появятся новые рабочие места, станет доступна финансовая ликвидность для внешнеэкономической деятельности. Значительно возрастет привлекательность отрасли для инвесторов.», — подчеркнул заместитель генерального директора по коммуникациям компании BitRiver Олег Огиенко. Средняя зарплата в отрасли сегодня составляет более 80 тысяч рублей. Работают в ней преимущественно технические специалисты: главные энергетики, сетевые инженеры, системные администраторы, электромонтажники. Развитию майнинга будут способствовать и благоприятные условия, которые есть в России. Главное преимущество — профицит электроэнергии и ее невысокая цена для промышленности (в полтора раза дешевле, чем в США и в пять раз дешевле, чем в Германии или Италии). Ожидается, что цифровые активы станут инструментом для обхода экономических санкций. Предполагается, что уже с 1 сентября в России будет запущен эксперимент по использованию криптовалюты в международных расчетах.