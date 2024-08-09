Челябинец напал на екатеринбуржца и отобрал сотни тысяч рублей. Фото

09 августа 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Сыщики задержали обвиняемого и двух его товарищей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Парень из Челябинска напал на прохожего в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублей. После этого нападавший скрылся в родном городе. Силовикам удалось его задержать, сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу. «Нападение произошло на улице Мехренцева 11 мая. 20-летний гражданин напал на прохожего, распылил ему в лицо перцовый баллончик и отобрал у него телефон. После он уехал в Челябинск и перевел своим знакомым с его счета 200 тысяч рублей, которые впоследствии они передали обвиняемому», — рассказали подробности в ведомстве. В отношении юноши возбуждено уголовное дело за разбой и кражу. Фигурант помещен в СИЗО. Правоохранители полагают, что он мог совершить несколько криминальных вояжей из соседнего региона в столицу Урала. Сыщики устанавливают причастность к другим преступлениям. Вместе с ним были задержаны двое его знакомых, 2004 и 1995 годов рождения. Следствие считает, что они тоже могут быть причастны к противоправным деяниям. Полиция просит всех, кто пострадал от данных лиц или располагает информацией о совершении ими каких-либо преступлений, обращаться по телефону +7 (950) 555-61-13 (Следственная часть) или 02 (102 по мобильному). Обвиняемый Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Его товарищ, 2005 года рождения Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Третий задержанный Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парень из Челябинска напал на прохожего в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублей. После этого нападавший скрылся в родном городе. Силовикам удалось его задержать, сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу. «Нападение произошло на улице Мехренцева 11 мая. 20-летний гражданин напал на прохожего, распылил ему в лицо перцовый баллончик и отобрал у него телефон. После он уехал в Челябинск и перевел своим знакомым с его счета 200 тысяч рублей, которые впоследствии они передали обвиняемому», — рассказали подробности в ведомстве. В отношении юноши возбуждено уголовное дело за разбой и кражу. Фигурант помещен в СИЗО. Правоохранители полагают, что он мог совершить несколько криминальных вояжей из соседнего региона в столицу Урала. Сыщики устанавливают причастность к другим преступлениям. Вместе с ним были задержаны двое его знакомых, 2004 и 1995 годов рождения. Следствие считает, что они тоже могут быть причастны к противоправным деяниям. Полиция просит всех, кто пострадал от данных лиц или располагает информацией о совершении ими каких-либо преступлений, обращаться по телефону +7 (950) 555-61-13 (Следственная часть) или 02 (102 по мобильному).