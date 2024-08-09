Половина челябинцев работали в нескольких компаниях одновременно

Почти половина опрошенных жителей Челябинска пробовали работать одновременно в нескольких компаниях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску специалистов «Консоль.Про».
«Согласно опросу, 41% челябинцев пробовали работать на несколько компаний одновременно. Притом только 11% челябинских специалистов согласовывают работу по совместительству с начальством», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про».
Порядка 70% челябинцев, имеющих подработку, успешно скрывают ее от начальства на основном месте занятости. При этом 19% из них признались, что в этом помогает удаленный формат. Порядка 54% опрошенных отметили, что работа по совместительству приносит от 20 до 40 тысяч дополнительно.
При этом 50% челябинцев, имеющих подработку, отметили, что такой график вредит их личной жизни. Еще 66% уточнили, что дополнительная нагрузка негативно сказывается на успехи на основной работе. Однако, каждый шестой коллега сверхзанятых относится с поддержкой, понимая нужду сослуживцев в деньгах.
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