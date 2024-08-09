Половина челябинцев работали в нескольких компаниях одновременно

Консоль.Про: 41% челябинцев работали на несколько компаний одновременно
© Служба новостей «URA.RU»
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41% опрошенных челябинцев работали в нескольких проектах одновременно
41% опрошенных челябинцев работали в нескольких проектах одновременно Фото:

Почти половина опрошенных жителей Челябинска пробовали работать одновременно в нескольких компаниях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску специалистов «Консоль.Про».

«Согласно опросу, 41% челябинцев пробовали работать на несколько компаний одновременно. Притом только 11% челябинских специалистов согласовывают работу по совместительству с начальством», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про».

Порядка 70% челябинцев, имеющих подработку, успешно скрывают ее от начальства на основном месте занятости. При этом 19% из них признались, что в этом помогает удаленный формат. Порядка 54% опрошенных отметили, что работа по совместительству приносит от 20 до 40 тысяч дополнительно.

При этом 50% челябинцев, имеющих подработку, отметили, что такой график вредит их личной жизни. Еще 66% уточнили, что дополнительная нагрузка негативно сказывается на успехи на основной работе. Однако, каждый шестой коллега сверхзанятых относится с поддержкой, понимая нужду сослуживцев в деньгах.

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Почти половина опрошенных жителей Челябинска пробовали работать одновременно в нескольких компаниях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску специалистов «Консоль.Про». «Согласно опросу, 41% челябинцев пробовали работать на несколько компаний одновременно. Притом только 11% челябинских специалистов согласовывают работу по совместительству с начальством», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про». Порядка 70% челябинцев, имеющих подработку, успешно скрывают ее от начальства на основном месте занятости. При этом 19% из них признались, что в этом помогает удаленный формат. Порядка 54% опрошенных отметили, что работа по совместительству приносит от 20 до 40 тысяч дополнительно. При этом 50% челябинцев, имеющих подработку, отметили, что такой график вредит их личной жизни. Еще 66% уточнили, что дополнительная нагрузка негативно сказывается на успехи на основной работе. Однако, каждый шестой коллега сверхзанятых относится с поддержкой, понимая нужду сослуживцев в деньгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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