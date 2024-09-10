Стало известно, когда состоится инаугурация челябинского губернатора

Алексей Текслер избран губернатором на второй срок. Фото архивное
Стала известна дата инаугурации избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера. То, что она состоится 20 сентября, URA.RU подтвердили в резиденции губернатора.
«Торжественная инаугурация состоится 20 сентября. В ней будут участвовать представители Государственной Думы, Совета Федерации, полпредства и другие официальные лица», — сообщили в резиденции.
Текслер 7 и 8 сентября выиграл выборы на пост губернатора с результатом 81,28%. Тем самым срок его полномочий на этом посту составит еще пять лет.
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