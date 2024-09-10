Стало известно, когда состоится инаугурация челябинского губернатора

Алексей Текслер вступит в должность губернатора 20 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер избран губернатором на второй срок. Фото архивное
Алексей Текслер избран губернатором на второй срок. Фото архивное Фото:

Стала известна дата инаугурации избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера. То, что она состоится 20 сентября, URA.RU подтвердили в резиденции губернатора.

«Торжественная инаугурация состоится 20 сентября. В ней будут участвовать представители Государственной Думы, Совета Федерации, полпредства и другие официальные лица», — сообщили в резиденции.

Текслер 7 и 8 сентября выиграл выборы на пост губернатора с результатом 81,28%. Тем самым срок его полномочий на этом посту составит еще пять лет.

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Стала известна дата инаугурации избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера. То, что она состоится 20 сентября, URA.RU подтвердили в резиденции губернатора. «Торжественная инаугурация состоится 20 сентября. В ней будут участвовать представители Государственной Думы, Совета Федерации, полпредства и другие официальные лица», — сообщили в резиденции. Текслер 7 и 8 сентября выиграл выборы на пост губернатора с результатом 81,28%. Тем самым срок его полномочий на этом посту составит еще пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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