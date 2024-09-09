ЧМК прокомментировал заявление Росприроднадзора о больших выбросах в Челябинске

В Челябинске металлургический комбинат (ЧМК), в котором Росприроднадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ в выбросах, прокомментировал ситуацию. В ЧМК назвали вывод ведомства «преждевременным». В пресс-службе комбината 10 сентября URA.RU сообщили, что с 2017 года количество загрязнений снизилось на 20%.
«В рамках плана по сокращению выбросов в период с 2017 по 2023 год ЧМК выполнил семь экологических проектов, благодаря чему общее количество выбросов снизилось с 67 тысяч тонн до 46, что превосходит нормативы по снижению на 20%. В компании усомнились в правильности расчетов возможных годовых выбросов. Также не учтено проведение технических работ на одном из новых агрегатов. Таким образом, вывод ведомства о превышении годового объема выбросов является преждевременным», — сообщили в пресс-службе.
В компании выразили сомнения относительно корректности расчетов предполагаемых годовых эмиссий. Они указали на ошибку в методике пересчета измеренных выбросов из граммов в секунду в тонны за год, обусловленную неучетом цикличности производственного процесса и, как следствие, неравномерности выбросов в атмосферу. Кроме того, в ЧМК отметили, что не были приняты в расчет технические работы на одном из новых установок, где специалисты Росприроднадзора проводили замеры.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор накажет Челябинский металлургический комбинат за загрязнение атмосферы. В ведомстве заявили, что результаты исследований показали превышение ПДК вредных веществ в выбросах. Также служба обязала комбинат устранить нарушения, а юридические и должностные лица привлечь к ответственности.
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