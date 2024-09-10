В Челябинске снесут многоквартирный дом

В Ленинском районе Челябинска расселили и готовятся к сносу многоквартирного дома по улице Цимлянской. Об этом на аппаратном совещании 10 сентября сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.
«Были завершены мероприятия по расселению аварийного дома на улице Цимлянской. В настоящее время организуются мероприятия по сносу указанного многоквартирного дома», — сообщила Рыльская.
На данный момент в рамках реализации положения по бесплатному предоставлению земельных участков с начала 2024 года 11 участков семьям было предоставлено бесплатно, 20 многодетных семей взамен предпочли получить социальную выплату. При этом пять семей получили денежную выплату в рамках реализации 89 закона ЗСО. Закон предусматривает возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для определенных категорий граждан.
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