В Златоусте мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара
В Златоусте (Челябинская область) мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«На улице Восстания загорелся частный жилой дом. Во время тушения обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.
Пожар произошел в ночь на 10 сентября. Кроме погибшего, на пожаре пострадала женщина. Она доставлена в больницу. Причиной происшествия стала неосторожность при курении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!