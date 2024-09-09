09 сентября 2024

В Златоусте мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара Фото:

В Златоусте (Челябинская область) мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На улице Восстания загорелся частный жилой дом. Во время тушения обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в ночь на 10 сентября. Кроме погибшего, на пожаре пострадала женщина. Она доставлена в больницу. Причиной происшествия стала неосторожность при курении.

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В Златоусте (Челябинская область) мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «На улице Восстания загорелся частный жилой дом. Во время тушения обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Пожар произошел в ночь на 10 сентября. Кроме погибшего, на пожаре пострадала женщина. Она доставлена в больницу. Причиной происшествия стала неосторожность при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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