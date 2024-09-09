09 сентября 2024

Молодые челябинские учителя и воспитатели получат мотивационные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги начнут перечислять уже в ближайшее время Фото:

Молодые челябинские педагоги в ближайшее время получат первый из трех траншей стимулирующих выплат. Речь идет об учителях и воспитателях, которые трудоустроились в систему образования в 2023 году, сообщил министр образования Челябинской области Виталий Литке.

«Данная мера инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером для поддержки молодых специалистов системы образования, которые в первые годы работы не имеют накопленных стимулирующих выплат. Первые выплаты будут направлены уже в ближайшее время», — заявил Литке.

Глава челябинского минобразования сообщил, что в регионе первые выплаты получат около 800 специалистов возрастом до 35 лет. В детских садах и школах уже составлены списки, все новые кадры учтены, дополнительно никаких документов подавать не нужно.

«Это дополнительная мотивация для того, чтобы молодые кадры остались работать в системе образования. В следующем году выплаты объем выплат вырастет, в него войдут сотрудники, которые трудоустроились в 2024 году», — добавил Литке.

Решение о поддержке молодых учителей и воспитателей было принято Текслером летом 2024 года. Выплата общей суммой 300 тысяч рублей будет направляться педагогам в течение трех лет тремя траншами. Сотрудникам, отработавшим год в системе образования, направят в 2024 году 60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей в 2025 году и еще 140 тысяч рублей — в 2026 году.

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Молодые челябинские педагоги в ближайшее время получат первый из трех траншей стимулирующих выплат. Речь идет об учителях и воспитателях, которые трудоустроились в систему образования в 2023 году, сообщил министр образования Челябинской области Виталий Литке. «Данная мера инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером для поддержки молодых специалистов системы образования, которые в первые годы работы не имеют накопленных стимулирующих выплат. Первые выплаты будут направлены уже в ближайшее время», — заявил Литке. Глава челябинского минобразования сообщил, что в регионе первые выплаты получат около 800 специалистов возрастом до 35 лет. В детских садах и школах уже составлены списки, все новые кадры учтены, дополнительно никаких документов подавать не нужно. «Это дополнительная мотивация для того, чтобы молодые кадры остались работать в системе образования. В следующем году выплаты объем выплат вырастет, в него войдут сотрудники, которые трудоустроились в 2024 году», — добавил Литке. Решение о поддержке молодых учителей и воспитателей было принято Текслером летом 2024 года. Выплата общей суммой 300 тысяч рублей будет направляться педагогам в течение трех лет тремя траншами. Сотрудникам, отработавшим год в системе образования, направят в 2024 году 60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей в 2025 году и еще 140 тысяч рублей — в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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