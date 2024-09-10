В Челябинске на фесте «Друг с Юга Урала» выступят «Драгни» и «Интонация»

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Концерт известных групп завершит фестиваль
Концерт известных групп завершит фестиваль Фото:

В Челябинске 15 сентября на территории Арт-сквера в завершении фестиваля «Друг с Юга Урала» выступят с концертом группы «Драгни» и «Интонация». Об этом 10 сентября в своем telegram-канале сообщила супруга главы региона Ирина Текслер.

«Фестиваль заканчивается 15 сентября музыкальным концертом двух музыкальных групп: „Драгни“ и „Интонация“», — говорится в сообщении. Текслер уточнила, что «Друг с Юга Урала» стартовал 25 июля и стал точкой притяжения для молодежи.

Восьмая неделя фестиваля началась 9 сентября. С 10 по 15 сентября в Арт-сквере пройдут танцевальные, художественные, творческие и ораторские мастер-классы. Гостей ожидают интерактивные игры, диджей-сеты, лекции и страшные истории. Также на мероприятии можно будет познакомиться с техникой челябинских заводов. Участие бесплатное.

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В Челябинске 15 сентября на территории Арт-сквера в завершении фестиваля «Друг с Юга Урала» выступят с концертом группы «Драгни» и «Интонация». Об этом 10 сентября в своем telegram-канале сообщила супруга главы региона Ирина Текслер. «Фестиваль заканчивается 15 сентября музыкальным концертом двух музыкальных групп: „Драгни“ и „Интонация“», — говорится в сообщении. Текслер уточнила, что «Друг с Юга Урала» стартовал 25 июля и стал точкой притяжения для молодежи. Восьмая неделя фестиваля началась 9 сентября. С 10 по 15 сентября в Арт-сквере пройдут танцевальные, художественные, творческие и ораторские мастер-классы. Гостей ожидают интерактивные игры, диджей-сеты, лекции и страшные истории. Также на мероприятии можно будет познакомиться с техникой челябинских заводов. Участие бесплатное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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