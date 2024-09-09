09 сентября 2024

Челябинские школьники получат новые учебники за полмиллиарда рублей

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Клипарт. Магнитогорск, учеба, тетрадь, парта, линейка, математика, школа, пенал
Челябинским школам выделено полмиллиарда рублей для закупки новых учебников Фото:

На закупку новых учебников в 2024 году в Челябинской области выделено порядка 500 миллионов рублей. Об этом заявил министр образования Челябинской области Виталий Литке.

«На обновление учебников в регионе в 2024 году выделено порядка полумиллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма», — отметил Литке в прямом эфире конференции, организованной Центром управления регионом. Трансляция велась по нескольким каналам.

Литке назвал текущий процесс по замене старых пособий на новые очень существенным, и эта работа будет продолжена. Глава челябинского минобра подчеркнул, что на следующий год на эти цели запланировано направить не меньшую сумму. «Пока бюджет региона на следующий год не утвержден, поэтому сумму называть не буду. Отмечу лишь, что запланировано закупить еще больше учеников», — добавил Литке.

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На закупку новых учебников в 2024 году в Челябинской области выделено порядка 500 миллионов рублей. Об этом заявил министр образования Челябинской области Виталий Литке. «На обновление учебников в регионе в 2024 году выделено порядка полумиллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма», — отметил Литке в прямом эфире конференции, организованной Центром управления регионом. Трансляция велась по нескольким каналам. Литке назвал текущий процесс по замене старых пособий на новые очень существенным, и эта работа будет продолжена. Глава челябинского минобра подчеркнул, что на следующий год на эти цели запланировано направить не меньшую сумму. «Пока бюджет региона на следующий год не утвержден, поэтому сумму называть не буду. Отмечу лишь, что запланировано закупить еще больше учеников», — добавил Литке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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