Прокуратура Мегиона (ХМАО) обнаружила нарушения закона о госзакупках при проверке спортивной школы «Юность». По данным ведомства, руководство заключило договоры подряда и поставки оборудования без конкурса на сумму около 600 тысяч рублей, но товар так и не был доставлен.
«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт заключения учреждением договоров подряда и поставки оборудования в обход конкурентных процедур, а также отсутствия оснований для закупки у единственного поставщика. Кроме того, учреждением в 2021 году произведена оплата товара в размере около 600 тыс. рублей, который фактически поставлен не был», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
После вмешательства прокуратуры нарушения были исправлены. Директор школы понес дисциплинарное наказание. Необоснованно потраченные деньги вернули в бюджет.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала руководство спортшколы в Советском районе ХМАО рассчитаться с долгами по зарплате. Сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату.
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