11 августа 2024
10 августа 2024

В ХМАО прокуратура поймала руководство спортшколы на нарушении закона о закупках

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура улицила спортшколу в ХМАО в нарушении закона при покупке оборудования
Прокуратура улицила спортшколу в ХМАО в нарушении закона при покупке оборудования Фото:

Прокуратура Мегиона (ХМАО) обнаружила нарушения закона о госзакупках при проверке спортивной школы «Юность». По данным ведомства, руководство заключило договоры подряда и поставки оборудования без конкурса на сумму около 600 тысяч рублей, но товар так и не был доставлен.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт заключения учреждением договоров подряда и поставки оборудования в обход конкурентных процедур, а также отсутствия оснований для закупки у единственного поставщика. Кроме того, учреждением в 2021 году произведена оплата товара в размере около 600 тыс. рублей, который фактически поставлен не был», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

После вмешательства прокуратуры нарушения были исправлены. Директор школы понес дисциплинарное наказание. Необоснованно потраченные деньги вернули в бюджет.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала руководство спортшколы в Советском районе ХМАО рассчитаться с долгами по зарплате. Сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату.

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Прокуратура Мегиона (ХМАО) обнаружила нарушения закона о госзакупках при проверке спортивной школы «Юность». По данным ведомства, руководство заключило договоры подряда и поставки оборудования без конкурса на сумму около 600 тысяч рублей, но товар так и не был доставлен. «В ходе надзорных мероприятий выявлен факт заключения учреждением договоров подряда и поставки оборудования в обход конкурентных процедур, а также отсутствия оснований для закупки у единственного поставщика. Кроме того, учреждением в 2021 году произведена оплата товара в размере около 600 тыс. рублей, который фактически поставлен не был», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. После вмешательства прокуратуры нарушения были исправлены. Директор школы понес дисциплинарное наказание. Необоснованно потраченные деньги вернули в бюджет. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала руководство спортшколы в Советском районе ХМАО рассчитаться с долгами по зарплате. Сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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