Китаист Ломанов: на Дальнем Востоке нарастают военные угрозы России

В ближайшие 10 лет России предстоит укреплять оборону Дальнего Востока из-за планов США развернуть ракетное вооружение вблизи границ. Об этом в интервью URA.RU сообщил руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов.
«Самое неприятное из того, что можно прогнозировать на ближайшие годы, — это необходимость укрепления обороноспособности российского Дальнего Востока. Не против Китая, а против ударных вооружений, которые там собираются разместить американцы. Они собираются привлечь своих союзников — Южную Корею, Японию — для сдерживания Китая. Проблема в том, что американские ударные системы могут появиться в опасной близости от российской территории. Москве придется отвечать на этот вызов безопасности», — сообщил эксперт.
Милитаризация Восточной Азии — самая большая угроза для российского Дальнего Востока. При этом, как отмечает Ломанов, Южная Корея, согласившись на размещение американских ракет будет оправдываться «тем, что ей нужно защищаться от Северной Кореи, Япония — противодействием „агрессивности“ Китая».
В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства.
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