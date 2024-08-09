09 августа 2024

Мэр Карабаша, который босиком перешел затопленную дорогу, спас тонущую машину. Видео

Мэр Карабаша Афанасенко помог спасателям вытащить затопленную машину
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200-летие Карабаша, Станислав Афанасенко
Станислав Афанасенко помог спасателям в затопленном поселке (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Мэр Карабаша Станислав Афанасенко, который накануне перешел босиком через размытую дорогу, помог спасателям вытащить тонущую машину из водоема в поселке Новоандреевка. О спасательной операции 10 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Накануне специалисты 47-й пожарно-спасательной части объезжали территорию поселок Новоандреевка и увидели тонущую легковушку. Незамедлительно приняли решение помочь», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В опубликованном видео показано, что вытаскивать машину им помогает мэр Афанасенко. Накануне он преодолел босиком затопленную часть дороги, чтобы попасть в поселки.

Спасателям и главе города удалось подтащить машину. Позднее им на помощь пришел фронтальный погрузчик.

В Челябинской области 9 августа из берегов вышло озеро Сырыткуль около Миасса. Вода перелилась через дорожное полотно по трассе Миасс-Кабараш-Кыштым, около села Новоандреевка. Жителей поселков Сактаево и Мухаметово попросили быть готовыми к эвакуации, но она не понадобилась.

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Мэр Карабаша Станислав Афанасенко, который накануне перешел босиком через размытую дорогу, помог спасателям вытащить тонущую машину из водоема в поселке Новоандреевка. О спасательной операции 10 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Накануне специалисты 47-й пожарно-спасательной части объезжали территорию поселок Новоандреевка и увидели тонущую легковушку. Незамедлительно приняли решение помочь», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В опубликованном видео показано, что вытаскивать машину им помогает мэр Афанасенко. Накануне он преодолел босиком затопленную часть дороги, чтобы попасть в поселки. Спасателям и главе города удалось подтащить машину. Позднее им на помощь пришел фронтальный погрузчик. В Челябинской области 9 августа из берегов вышло озеро Сырыткуль около Миасса. Вода перелилась через дорожное полотно по трассе Миасс-Кабараш-Кыштым, около села Новоандреевка. Жителей поселков Сактаево и Мухаметово попросили быть готовыми к эвакуации, но она не понадобилась.
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