11 августа 2024
10 августа 2024

В Свердловской области водитель Opel погиб в жестком ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На том отрезке дороги перекрыли полосу (архивное фото)
На том отрезке дороги перекрыли полосу (архивное фото) Фото:

На трассе Березовский — Белоярское водохранилище (Свердловская область) водитель Opel Astra врезался в грузовик при выезде на встречную полосу и умер от травм в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«В результате аварии мужчина за рулем Opel Astra скончался от полученных травм уже в больнице», — рассказали в ведомстве. Водитель «Газели» получил медицинскую помощь прямо на месте инцидента.

По словам очевидцев ДТП, немецкая машина еще и горела. В Госавтоинспекции не подтвердили эти данные и заявили, что, возможно, это был пар двигателя. На отрезке дороги, где произошла авария, перекрыли одну из полос, организовали реверсивное движение. Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Березовский — Белоярское водохранилище (Свердловская область) водитель Opel Astra врезался в грузовик при выезде на встречную полосу и умер от травм в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «В результате аварии мужчина за рулем Opel Astra скончался от полученных травм уже в больнице», — рассказали в ведомстве. Водитель «Газели» получил медицинскую помощь прямо на месте инцидента. По словам очевидцев ДТП, немецкая машина еще и горела. В Госавтоинспекции не подтвердили эти данные и заявили, что, возможно, это был пар двигателя. На отрезке дороги, где произошла авария, перекрыли одну из полос, организовали реверсивное движение. Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...