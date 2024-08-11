На трассе Березовский — Белоярское водохранилище (Свердловская область) водитель Opel Astra врезался в грузовик при выезде на встречную полосу и умер от травм в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«В результате аварии мужчина за рулем Opel Astra скончался от полученных травм уже в больнице», — рассказали в ведомстве. Водитель «Газели» получил медицинскую помощь прямо на месте инцидента.
По словам очевидцев ДТП, немецкая машина еще и горела. В Госавтоинспекции не подтвердили эти данные и заявили, что, возможно, это был пар двигателя. На отрезке дороги, где произошла авария, перекрыли одну из полос, организовали реверсивное движение. Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.
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