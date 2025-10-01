В Екатеринбурге у одного из отравившихся в школе выявили норовирус

За медпомощью обратились восемь школьников
За медпомощью обратились восемь школьников Фото:

В Екатеринбурге среди восьми учеников 122-й школы, обратившихся с признаками отравления за медпомощью, у одного обнаружили норовирус. Обследование прошел каждый школьник, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Северный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора незамедлительно организовал эпидрасследование. Эксперты оценили соблюдение на пищеблоке санитарного законодательства и отобрали пробы сырья, пищи, воды для исследований», — пояснили в ведомстве.

По итогам проверки школе и организатору питания выдали предписания о проведении дезинфекции и обследовании сотрудников. Ситуация находится на контроле.

На рвоту и температуру ученики пожаловались еще накануне. Инцидент обсуждался в родительском чате. При этом в самой школе URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная».

