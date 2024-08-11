В Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде, нападающий на девушек

12 августа 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Мужчину встречали в нескольких районах Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге пытаются поймать извращенца на велосипеде, который нападает на женщин. Мужчину замечали в нескольких районах города, в одном из которых велосипедист, не спешиваясь ударил девушку по попе. Об этом рассказал муж потерпевшей. « Неадекватного человека видели в Орджоникидзевском районе, в районе метро Динамо и кинотеатра „Космос“. Именно в районе Космоса он приставал и угрожал моей жене. К счастью, его спугнул другой прохожий», — передает E1.ru слова мужчины. Он отметил, что уже пытался поймать велосипедиста, но тому удавалось от него уехать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пытаются поймать извращенца на велосипеде, который нападает на женщин. Мужчину замечали в нескольких районах города, в одном из которых велосипедист, не спешиваясь ударил девушку по попе. Об этом рассказал муж потерпевшей. « Неадекватного человека видели в Орджоникидзевском районе, в районе метро Динамо и кинотеатра „Космос“. Именно в районе Космоса он приставал и угрожал моей жене. К счастью, его спугнул другой прохожий», — передает E1.ru слова мужчины. Он отметил, что уже пытался поймать велосипедиста, но тому удавалось от него уехать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.