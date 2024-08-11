11 августа 2024

В Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде, нападающий на девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , пешеходный переход, велосипедист
Мужчину встречали в нескольких районах Фото:

В Екатеринбурге пытаются поймать извращенца на велосипеде, который нападает на женщин. Мужчину замечали в нескольких районах города, в одном из которых велосипедист, не спешиваясь ударил девушку по попе. Об этом рассказал муж потерпевшей.

« Неадекватного человека видели в Орджоникидзевском районе, в районе метро Динамо и кинотеатра „Космос“. Именно в районе Космоса он приставал и угрожал моей жене. К счастью, его спугнул другой прохожий», — передает E1.ru слова мужчины. Он отметил, что уже пытался поймать велосипедиста, но тому удавалось от него уехать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге пытаются поймать извращенца на велосипеде, который нападает на женщин. Мужчину замечали в нескольких районах города, в одном из которых велосипедист, не спешиваясь ударил девушку по попе. Об этом рассказал муж потерпевшей. « Неадекватного человека видели в Орджоникидзевском районе, в районе метро Динамо и кинотеатра „Космос“. Именно в районе Космоса он приставал и угрожал моей жене. К счастью, его спугнул другой прохожий», — передает E1.ru слова мужчины. Он отметил, что уже пытался поймать велосипедиста, но тому удавалось от него уехать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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