В Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде, нападающий на девушек

В Екатеринбурге пытаются поймать извращенца на велосипеде, который нападает на женщин. Мужчину замечали в нескольких районах города, в одном из которых велосипедист, не спешиваясь ударил девушку по попе. Об этом рассказал муж потерпевшей.
« Неадекватного человека видели в Орджоникидзевском районе, в районе метро Динамо и кинотеатра „Космос“. Именно в районе Космоса он приставал и угрожал моей жене. К счастью, его спугнул другой прохожий», — передает E1.ru слова мужчины. Он отметил, что уже пытался поймать велосипедиста, но тому удавалось от него уехать.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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