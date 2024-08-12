Мэр Челябинска Наталья Котова поручила подготовить школы к 1 сентября

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила вице-мэру Андрею Ксензову и главам районов привести в порядок образовательные учреждения к 1 сентября, а именно подходы к ним и разметки. Об этом она распорядилась 12 августа во время аппаратного совещания.
«Сейчас основной вопрос будет — подготовка социальных объектов к 1 сентября. Поэтому и по подходам к школам, и по разметке посмотрите», — сообщила Котова.
В свою очередь вице-мэр Андрей Ксензов попросил глав районов, комитет образования и руководство школ и образовательных объектов держать ситуацию на контроле и докладывать, где еще необходимо провести работы для приведения подходов к школам и другим образовательным учреждениям в порядок. По его словам, в первую очередь нужно обрезать деревья и нанести или обновить разметку у соцучреждений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!