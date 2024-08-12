Мэр Челябинска Наталья Котова поручила подготовить школы к 1 сентября

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Глава Челябинска отметила, перед 1 сентября возле школ нужно обрезать деревья, мешающие обзору, нанести или обновить разметку
Глава Челябинска отметила, перед 1 сентября возле школ нужно обрезать деревья, мешающие обзору, нанести или обновить разметку Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила вице-мэру Андрею Ксензову и главам районов привести в порядок образовательные учреждения к 1 сентября, а именно подходы к ним и разметки. Об этом она распорядилась 12 августа во время аппаратного совещания.

«Сейчас основной вопрос будет — подготовка социальных объектов к 1 сентября. Поэтому и по подходам к школам, и по разметке посмотрите», — сообщила Котова.

В свою очередь вице-мэр Андрей Ксензов попросил глав районов, комитет образования и руководство школ и образовательных объектов держать ситуацию на контроле и докладывать, где еще необходимо провести работы для приведения подходов к школам и другим образовательным учреждениям в порядок.  По его словам, в первую очередь нужно обрезать деревья и нанести или обновить разметку у соцучреждений.

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Мэр Челябинска Наталья Котова поручила вице-мэру Андрею Ксензову и главам районов привести в порядок образовательные учреждения к 1 сентября, а именно подходы к ним и разметки. Об этом она распорядилась 12 августа во время аппаратного совещания. «Сейчас основной вопрос будет — подготовка социальных объектов к 1 сентября. Поэтому и по подходам к школам, и по разметке посмотрите», — сообщила Котова. В свою очередь вице-мэр Андрей Ксензов попросил глав районов, комитет образования и руководство школ и образовательных объектов держать ситуацию на контроле и докладывать, где еще необходимо провести работы для приведения подходов к школам и другим образовательным учреждениям в порядок.  По его словам, в первую очередь нужно обрезать деревья и нанести или обновить разметку у соцучреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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