В Екатеринбурге в День города закроют ряд улиц. Инфографика

12 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Перекрывать дороги в Екатеринбурге начнут с 16 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с празднованием 301-летия в Екатеринбурге 16 и 17 августа перекроют ряд улиц. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. Закрывать движение в Екатеринбурге начнут c пятницs 16 августа. «С 6 утра 16 августа до 21 часа 17 августа будет недоступна для автомобилистов улица Царская от Николая Никонова до Первомайской», — заявили в мэрия Екатеринбурга. В День города 17 августа с 6 утра до окончания всех праздничных мероприятий будут перекрыты восемь улиц. Проспект Ленина будет недоступен для автомобилистов от Московской до Карла Либкнехта, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, Толмачева от Ленина до Первомайской, Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. Улицы Вайнера, Урицкого и Володарского будут закрыты от Антона Валека до Ленина. Также автомобилисты не смогут проехать 17 августа с 19.00 до завершения Дня города по 8 марта от Куйбышева до Малышева, по Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, по Малышева от Розы Люксембург до Московской. А также по улице Радищева от Московской до 8 Марта. В воскресенье 18 августа, после официального празднования Дня города, с часу ночи до 18:00 в Екатеринбурге будут закрыты для проезда улицы в районе аэропорта Кольцово. Перекрытие планируется в границах Новосинарский бульвар — ЭКСПО-бульвар — 100-летия Уральского университета. Ранее в мэрии Екатеринбурга сообщили о продлении в День города работы общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут ходить 17 августа до часу ночи. В День города 17 августа часть движения начнут перекрывать с 6 утра, далее с 19:00 Инфографика: Дарья Блиновских Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с празднованием 301-летия в Екатеринбурге 16 и 17 августа перекроют ряд улиц. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. Закрывать движение в Екатеринбурге начнут c пятницs 16 августа. «С 6 утра 16 августа до 21 часа 17 августа будет недоступна для автомобилистов улица Царская от Николая Никонова до Первомайской», — заявили в мэрия Екатеринбурга. В День города 17 августа с 6 утра до окончания всех праздничных мероприятий будут перекрыты восемь улиц. Проспект Ленина будет недоступен для автомобилистов от Московской до Карла Либкнехта, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, Толмачева от Ленина до Первомайской, Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. Улицы Вайнера, Урицкого и Володарского будут закрыты от Антона Валека до Ленина. Также автомобилисты не смогут проехать 17 августа с 19.00 до завершения Дня города по 8 марта от Куйбышева до Малышева, по Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, по Малышева от Розы Люксембург до Московской. А также по улице Радищева от Московской до 8 Марта. В воскресенье 18 августа, после официального празднования Дня города, с часу ночи до 18:00 в Екатеринбурге будут закрыты для проезда улицы в районе аэропорта Кольцово. Перекрытие планируется в границах Новосинарский бульвар — ЭКСПО-бульвар — 100-летия Уральского университета. Ранее в мэрии Екатеринбурга сообщили о продлении в День города работы общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут ходить 17 августа до часу ночи.