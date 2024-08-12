Екатеринбуржцы обнаружили труп возле магазина. Фото

13 августа 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тело мужчины, предположительно 50-летнего, было найдено утром возле магазина «Монетка» по адресу улица Сыромолотова, 28А в Екатеринбурге. Сообщение о происшествии появилось в соцсетях, эту информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «На ЖБИ возле „Монетки“ (где Бристоль) в 12:20 лежал труп, рядом с которым были медики. А в 13:00 уже было МВД на месте», — сказано в telegram-канале «Злой Екатеринбург». По словам пресс-секретаря Свердловского главка МВД Валерия Горелых, по внешним данным возраст погибшего примерно 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего и точная причина смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Александр Шульга сообщил, что следственные органы уже начали проверку обстоятельств случившегося. Злой Екатеринбург Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело мужчины, предположительно 50-летнего, было найдено утром возле магазина «Монетка» по адресу улица Сыромолотова, 28А в Екатеринбурге. Сообщение о происшествии появилось в соцсетях, эту информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «На ЖБИ возле „Монетки“ (где Бристоль) в 12:20 лежал труп, рядом с которым были медики. А в 13:00 уже было МВД на месте», — сказано в telegram-канале «Злой Екатеринбург». По словам пресс-секретаря Свердловского главка МВД Валерия Горелых, по внешним данным возраст погибшего примерно 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего и точная причина смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Александр Шульга сообщил, что следственные органы уже начали проверку обстоятельств случившегося.