Тело мужчины, предположительно 50-летнего, было найдено утром возле магазина «Монетка» по адресу улица Сыромолотова, 28А в Екатеринбурге. Сообщение о происшествии появилось в соцсетях, эту информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«На ЖБИ возле „Монетки“ (где Бристоль) в 12:20 лежал труп, рядом с которым были медики. А в 13:00 уже было МВД на месте», — сказано в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам пресс-секретаря Свердловского главка МВД Валерия Горелых, по внешним данным возраст погибшего примерно 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшего и точная причина смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Александр Шульга сообщил, что следственные органы уже начали проверку обстоятельств случившегося.
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