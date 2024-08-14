В Екатеринбурге извращенец накинулся на девушку. Фото

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Речь и взгляд извращенца описали неадекватными (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 13 августа во Втузгородке неадекватный мужчина накинулся на девушку с целью «потрогать», назвав это обычным приветствием. Потерпевшая рассказала, что намерена обратиться в отдел полиции.

«На Библиотечной, 41а мужчина резко накинулся на девушку и схватил ее. Она успела вырваться, отбежала от него на безопасное расстояние, достала телефон и начала его фотографировать. Он не боялся камеры и говорил, что ничего плохого не делал, а „просто поздоровался“. Его речь и взгляд были неадекватными», — передает сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети VK слова пострадавшей.

По ее словам, рядом никого не было, кроме обидчика, поэтому он даже не пытался убежать. «Его приметы: 35-40 лет, высокий, в прямоугольных очках и синей кепке», — сказала девушка.

Ранее в Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде. В Орджоникидзевском районе мужчина, не спешиваясь, ударил девушку по попе.

Инцидент произошел 13 августа примерно в 10:10
Инцидент произошел 13 августа примерно в 10:10
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В Екатеринбурге утром 13 августа во Втузгородке неадекватный мужчина накинулся на девушку с целью «потрогать», назвав это обычным приветствием. Потерпевшая рассказала, что намерена обратиться в отдел полиции. «На Библиотечной, 41а мужчина резко накинулся на девушку и схватил ее. Она успела вырваться, отбежала от него на безопасное расстояние, достала телефон и начала его фотографировать. Он не боялся камеры и говорил, что ничего плохого не делал, а „просто поздоровался“. Его речь и взгляд были неадекватными», — передает сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети VK слова пострадавшей. По ее словам, рядом никого не было, кроме обидчика, поэтому он даже не пытался убежать. «Его приметы: 35-40 лет, высокий, в прямоугольных очках и синей кепке», — сказала девушка. Ранее в Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде. В Орджоникидзевском районе мужчина, не спешиваясь, ударил девушку по попе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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