В Екатеринбурге утром 13 августа во Втузгородке неадекватный мужчина накинулся на девушку с целью «потрогать», назвав это обычным приветствием. Потерпевшая рассказала, что намерена обратиться в отдел полиции.
«На Библиотечной, 41а мужчина резко накинулся на девушку и схватил ее. Она успела вырваться, отбежала от него на безопасное расстояние, достала телефон и начала его фотографировать. Он не боялся камеры и говорил, что ничего плохого не делал, а „просто поздоровался“. Его речь и взгляд были неадекватными», — передает сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети VK слова пострадавшей.
По ее словам, рядом никого не было, кроме обидчика, поэтому он даже не пытался убежать. «Его приметы: 35-40 лет, высокий, в прямоугольных очках и синей кепке», — сказала девушка.
Ранее в Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде. В Орджоникидзевском районе мужчина, не спешиваясь, ударил девушку по попе.
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