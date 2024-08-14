В Екатеринбурге извращенец накинулся на девушку. Фото

14 августа 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Речь и взгляд извращенца описали неадекватными (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге утром 13 августа во Втузгородке неадекватный мужчина накинулся на девушку с целью «потрогать», назвав это обычным приветствием. Потерпевшая рассказала, что намерена обратиться в отдел полиции. «На Библиотечной, 41а мужчина резко накинулся на девушку и схватил ее. Она успела вырваться, отбежала от него на безопасное расстояние, достала телефон и начала его фотографировать. Он не боялся камеры и говорил, что ничего плохого не делал, а „просто поздоровался“. Его речь и взгляд были неадекватными», — передает сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети VK слова пострадавшей. По ее словам, рядом никого не было, кроме обидчика, поэтому он даже не пытался убежать. «Его приметы: 35-40 лет, высокий, в прямоугольных очках и синей кепке», — сказала девушка. Ранее в Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде. В Орджоникидзевском районе мужчина, не спешиваясь, ударил девушку по попе. Инцидент произошел 13 августа примерно в 10:10 Фото: сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 13 августа во Втузгородке неадекватный мужчина накинулся на девушку с целью «потрогать», назвав это обычным приветствием. Потерпевшая рассказала, что намерена обратиться в отдел полиции. «На Библиотечной, 41а мужчина резко накинулся на девушку и схватил ее. Она успела вырваться, отбежала от него на безопасное расстояние, достала телефон и начала его фотографировать. Он не боялся камеры и говорил, что ничего плохого не делал, а „просто поздоровался“. Его речь и взгляд были неадекватными», — передает сообщество «Мой Пионерский и Втузгородок» в соцсети VK слова пострадавшей. По ее словам, рядом никого не было, кроме обидчика, поэтому он даже не пытался убежать. «Его приметы: 35-40 лет, высокий, в прямоугольных очках и синей кепке», — сказала девушка. Ранее в Екатеринбурге объявился извращенец на велосипеде. В Орджоникидзевском районе мужчина, не спешиваясь, ударил девушку по попе.